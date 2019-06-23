На какие проблемы со здоровьем указывают ноги

Ноги могут быть отличным диагностическим инструментом, с помощью которого можно найти признаки, указывающие на различные проблемы со здоровьем. По словам врачей, важно знать, на что именно следует обращать внимание, чтобы понять, когда существует реальная опасность для организма.

«Ноги могут многое рассказать вам о вашем здоровье. С их помощью вы можете обнаружить у себя любые проблемы, связанные с подагрой, мышечно-скелетными нарушениями, инфекциями, диабетом и многими другими», — рассказала ортопед Трейси Бирн.

Когда у человека сухая и потрескавшаяся кожа на стопах и ногах, это может быть предупреждающим признаком о неправильной работе щитовидной железы.

Онемение в ногах может быть связано с симптомами периферической невропатии, которая возникающей на фоне диабета 2 типа.

Черные пятна или линии под ногтями могут быть признаком скрытой меланомы; боль в ногах по утрам говорит о ревматоидном артрите; желтые ногти на пальцах часто указывают на наличие инфекции, а трещины на пальцах ног могут означать проблемы с легкими и дыхательной системой, пишет Daily Express.

Если вы постоянно чувствуете покалывание в ногах, это может быть признаком невропатии или повреждения нерва, предупредила ортопед. Плохо заживающие раны на ногах говорят о высоком уровне сахара в крови или слабости кровеносных сосудов. В этом случае врачи советуют сдать кровь на анализ.

Опухшие лодыжки могут говорить о сердечной недостаточности, заболевании почек или сгустках крови в организме.

Внезапная сильная боль или отек большого пальца ноги указывают на подагру. Этот воспалительный процесс вызван скоплением в крови мочевой кислоты.

Во избежание неприятностей медики советуют больше двигаться и носить самую комфортную и удобную обувь, какую вы только можете себе позволить.