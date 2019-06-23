Что происходит с организмом при частом сидении на корточках

На корточках сидели еще наши доисторические предки. Подобная поза до сих пор характерна для приматов. Однако для современного человека она крайне опасна. А при длительном пребывании на корточках в организме происходят зачастую необратимые изменения.

Что происходит в организме?

По мнению большинства медиков, регулярное и длительное сидение на корточках весьма негативно отражается на состоянии организма человека, и в первую очередь на его сердечно-сосудистой системе. Дело в том, что согнутые колени пережимают артерии и вены, по которым циркулирует кровь. Таким образом нарушается кровообращение в нижних конечностях. Кроме того подобная поза способствует увеличению нагрузки на сердечную мышцу. Ведь сердцу приходиться работать с удвоенной силой для того, чтобы протолкнуть кровь через пережатые сосуды.

К тому же длительное пребывание в позе на корточках отрицательно сказывается и на суставах. Связано это также с недостатком их кровоснабжения и в том числе и хрящевой ткани. Поэтому следствием такой позы могут стать разрывы хрящей и сухожилий.

Сидение на корточках также отражается и на состоянии и деятельности внутренних органов. Возросшее кровяное давление заставляет органы сжиматься. Да и вследствие плохого кровотока кислород к мышцам и другим органам и системам поступает в недостаточном количестве.

Болезни-последствия

Таким образом в результате долговременного нахождения в позе на корточках человек рискует приобрести целый букет различных заболеваний. Это и варикозное расширение вен, и гипертония, и повреждение сосудов, и судороги, и нарушения сердечной деятельности.

Кроме того сидение на корточках категорически противопоказано беременным женщинам. Поскольку в подобной позе кровоснабжение органов малого таза ухудшается, есть риск преждевременных родов или даже выкидыша.

Альтернативная точка зрения

Несмотря на многочисленные медицинские исследования, некоторые ученые считают, что поза на корточках, напротив, положительно влияет на деятельность внутренних органов. Так думали и французский этнограф Мосс, и советский математик Успенский, который, кстати, рекомендовал внести сидение на корточках в школьную программу.

В качестве доказательств данной теории исследователи приводят тот факт, что люди веками справляли естественную нужду именно сидя на корточках. При этом они даже не догадывались о существовании многих заболеваний кишечника или мочевого пузыря. По мнению ученых, все эти болезни получили широкое распространение после того, как жители Земли стали массово пользоваться унитазами.

Сторонники данной позы утверждают, что при сидении на унитазе происходит пережатие кишки, которое и влечет за собой множество заболеваний. Такого же мнения придерживаются и некоторые израильские ученые: «Среди сельских жителей Южной Африки с традиционным укладом жизни, эти заболевания (геморрой, аппендицит, полипы, неспецифический язвенный колит, синдром раздраженного кишечника, дивертикулит, рак толстой кишки) очень редки или почти неизвестны».