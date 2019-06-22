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Онколог назвал причины самых опасных видов рака 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Самыми опасными видами онкологических заболеваний министерство здравоохранения России назвало рак поджелудочной железы, печени и пищевода. Как рассказал ведущий научный сотрудник НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Алексей Котельников, все они отличаются отсутствием симптомов или минимальными симптомами, поэтому на ранней стадии обнаружить их невозможно, а их проявления говорят о запущенности болезни.
Онколог отметил, что в группы риска по этим видам рака следует отнести людей, страдающих хроническим панкреатитом и сахарным диабетом, особенно мужчин старше 50 лет.
Среди причин рака печени Котельников назвал повышенное содержание альфафетопротеина в крови, хронические гепатиты и циррозы печени. К раку пищевода может привести употребление горячих жидкостей и крепких алкогольных напитков.
— В странах Северной Европы, России или странах Средней Азии — Казахстане, Туркменистане, где традиции предусматривают употребление чая в полулежачем положении, когда движение горячей жидкости дольше продолжается по пищеводу, действительно рак встречается чаще, — сказал онколог.
Кроме того, алкоголь может стать причиной цирроза, который создает риск возникновения рака печени или поджелудочной железы. Рак пищевода также могут вызвать воспаления его слизистых и рефлюксорная болезнь, передает ФАН.
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Болезни и лекарства , Алексей Котельников , Минздрав РФ
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