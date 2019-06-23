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Почему возникает мигрень 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Причина мигрени кроется в головном мозге, однако биохимические механизмы возникновения ее приступов изучены мало. Известно, что при этом нарушается обмен серотонина, катехоламинов и гистамина.
Считается, что предрасположенность к мигрени наследуется генетически. К тому же исследователями выявлена закономерность, что мигренью страдают активные, честолюбивые и инициативные люди с повышенной возбудимостью и обидчивостью.
Спровоцировать приступ мигрени может стресс, недосып, изменение погоды, наступление менструации, запоры, нерегулярное питание, алкоголь.
Статистика говорит, что мигренью страдает каждый седьмой взрослый. У женщин мигрень возникает в три раза чаще, чем у мужчин. Обычно заболевание начинается в детстве или подростковом возрасте. И часто чем старше человек становится, тем реже становятся приступы
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