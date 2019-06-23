Почему возникает мигрень

Причина мигрени кроется в головном мозге, однако биохимические механизмы возникновения ее приступов изучены мало. Известно, что при этом нарушается обмен серотонина, катехоламинов и гистамина.

Считается, что предрасположенность к мигрени наследуется генетически. К тому же исследователями выявлена закономерность, что мигренью страдают активные, честолюбивые и инициативные люди с повышенной возбудимостью и обидчивостью.

Спровоцировать приступ мигрени может стресс, недосып, изменение погоды, наступление менструации, запоры, нерегулярное питание, алкоголь.

Статистика говорит, что мигренью страдает каждый седьмой взрослый. У женщин мигрень возникает в три раза чаще, чем у мужчин. Обычно заболевание начинается в детстве или подростковом возрасте. И часто чем старше человек становится, тем реже становятся приступы