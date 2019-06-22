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РАН: попадающий через рыбу в организм человека микропластик способен вызывать рак 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Микроскопические частицы, на которые распадается пластиковый мусор в водоемах, через рыбу попадает в организм человека и вызывает рак. К такому выводу пришли в результате исследований в Институте океанологии имени П. П. Ширшова РАН, где призывают к переходу на новое поколение полимеров, сообщила в пятницу пресс-служба института.
"Мелкие частицы пластика (микропластик размером менее 5 миллиметров) имеют очень специфические физические и динамические свойства, изменяющиеся со временем, проведенным в окружающей среде, и считаются наиболее опасными, поскольку способны попадать в организм человека через моллюсков и рыб и вызывать онкологические заболевания и нарушения репродуктивной функции", — говорится в сообщении.
При этом ученые отмечают, что загрязнение пластиком морей и пресных вод в последние десятилетия приобрело характер серьезной проблемы для человечества и существенной угрозы для водной среды на планете в целом. В океане скопилось огромное количество отходов, и 90% этого мусора — пластик.
В этой связи ученые Института океанологии РАН изучили образцы пластика из самых разных водоемов планеты от Арктики до Антарктики, включая моря, озера и некоторые реки, что позволило выявить ряд особенностей обрастания микрофитами (простейшими водорослями) пластика разного химического состава, а также биоразложение разных типов пластика.
"Ученые установили, что новые поколения пластиков могут эффективно обрастать микрофитами, которые служат кормом для рыб и брюхоногих моллюсков, но при этом практически не распадаться на микропластик, что позволяет рекомендовать отдельные типы пластика для использования в марикультурных хозяйствах", — уточнили в институте.
Полученные результаты могут быть также использованы для модификации поверхности пластиковых изделий с целью обеспечения их направленного биоразрушения, минуя образование микрочастиц, наиболее опасных для водных экосистем и человека.
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Болезни и лекарства , РАН
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