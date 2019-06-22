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Что делать при ожоге борщевиком 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Последнее время все больше говорят о борщевике. Неудивительно, ведь он разрастается на российских полях и буквально заполонил дачи соотечественников. Известно, что контакты с соком этого растения опасны и могут вызвать ожог. Дело в том, что в соке борщевика содержатся потенциально токсичные вещества — фуранокумарины. Они повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению. При попадании на кожу могут возникнуть фотохимические дерматиты, по глубине аналогичные термическим ожогам до третьей степени (до 20%). Но появляются они не сразу, а спустя несколько часов или дней после контакта с соком. До этого вы моете даже ничего не заметить — само прикосновение к растению не вызывает боли. Что же делать, если вы все-таки получили ожог?

Если сок борщевика попал на кожу

  • При попадании сока этого растения на кожу срочно обработайте пораженные участки большим количеством проточной воды с мылом, а лучшие примите душ.
  • Следует максимально закрыть одеждой места поражения, чтобы на них не попадали солнечные лучи минимум двое-трое суток
  • Если сок попал в глаза срочно промойте их водой в течение 15-20 минут. При попадании в рот — также прополоскайте его.

Если проявились ожоги от борщевика

  • Еще раз промойте пораженные участки кожи водой и обработайте антисептиком, декспантенолом. Наложите стерильную повязку.
  • Примите антигистаминный препарат.
  • Вызовите "скорую" или обратитесь в ближайшее медицинское учреждение, независимо от площади ожога.
  • Следуйте рекомендациям врачей. Пораненная поверхность является идеальной для вторичной инфекции.
  • Не стоит отказываться от госпитализации.
  • Лечение пациентов с тяжелыми поражениями кожи должно проводиться вместе с токсикологами и комбустиологами (специалистами по ожогам) в стационаре.

Как избежать ожога

  • Изучите, как выглядит борщевик и расскажите о нем детям. Избегайте контакта с этим растением.
  • Объясните детям, что нельзя играть со стеблями борщевика, есть их, ходить босиком по скошенной траве, если там есть пеньки от данного растения, лазить в его зарослях.
  • Если вы самостоятельно решили скосить борщевик, максимально защитите все участки тела непромокаемой одеждой. Особенно берегите глаза и слизистые. ⠀
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