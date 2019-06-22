Что делать при ожоге борщевиком

Последнее время все больше говорят о борщевике. Неудивительно, ведь он разрастается на российских полях и буквально заполонил дачи соотечественников. Известно, что контакты с соком этого растения опасны и могут вызвать ожог. Дело в том, что в соке борщевика содержатся потенциально токсичные вещества — фуранокумарины. Они повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению. При попадании на кожу могут возникнуть фотохимические дерматиты, по глубине аналогичные термическим ожогам до третьей степени (до 20%). Но появляются они не сразу, а спустя несколько часов или дней после контакта с соком. До этого вы моете даже ничего не заметить — само прикосновение к растению не вызывает боли. Что же делать, если вы все-таки получили ожог?

Если сок борщевика попал на кожу При попадании сока этого растения на кожу срочно обработайте пораженные участки большим количеством проточной воды с мылом, а лучшие примите душ.

Следует максимально закрыть одеждой места поражения, чтобы на них не попадали солнечные лучи минимум двое-трое суток

Если сок попал в глаза срочно промойте их водой в течение 15-20 минут. При попадании в рот — также прополоскайте его.

Если проявились ожоги от борщевика Еще раз промойте пораженные участки кожи водой и обработайте антисептиком, декспантенолом. Наложите стерильную повязку.

Примите антигистаминный препарат.

Вызовите "скорую" или обратитесь в ближайшее медицинское учреждение, независимо от площади ожога.

Следуйте рекомендациям врачей. Пораненная поверхность является идеальной для вторичной инфекции.

Не стоит отказываться от госпитализации.

Лечение пациентов с тяжелыми поражениями кожи должно проводиться вместе с токсикологами и комбустиологами (специалистами по ожогам) в стационаре.