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Как определить рак легких по ногтям и пальцам 

Вечерняя Москва 45 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Британские медики рассказали, что пальцы ног и рук могут свидетельствовать о развитии рака легких.
Так, одним из признаков заболевания является отечность пальцев на руках и ногах, потому что опухоль начинает выделять гормоноподобные химические вещества. Кроме того, меняются и ногти: они становятся более блестящими и гибкими. Такие изменения называются гипертрофической легочной остеоартропатией. Она характеризуется деформацией костей и суставов, сообщается в издании Express.
Также существуют и другие признаки, которые указывают на возможное развитие рака легких. Например, голос становится более низким и хриплым, появляются воспаления во рту, одышка и постоянный кашель.
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