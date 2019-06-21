Как определить рак легких по ногтям и пальцам

Британские медики рассказали, что пальцы ног и рук могут свидетельствовать о развитии рака легких.

Так, одним из признаков заболевания является отечность пальцев на руках и ногах, потому что опухоль начинает выделять гормоноподобные химические вещества. Кроме того, меняются и ногти: они становятся более блестящими и гибкими. Такие изменения называются гипертрофической легочной остеоартропатией. Она характеризуется деформацией костей и суставов, сообщается в издании Express.

Также существуют и другие признаки, которые указывают на возможное развитие рака легких. Например, голос становится более низким и хриплым, появляются воспаления во рту, одышка и постоянный кашель.