Все, что нужно знать о вирусе гриппа

Как мы заражаемся гриппом и как долго больной является источником инфекции? Существует ли лекарство от гриппа, обязательно ли во время болезни принимать витамин С? В нашей статье мы развеем все мифы о гриппе, расскажем вам о распространенных ошибках в лечении, а также о питании во время этой крайне неприятной болезни. У нас вы найдете все, что нужно знать о вирусе гриппа.

1. Можно ли вылечить грипп такими «антигриппозными» препаратами, как «Антигриппин», «Терафлю», «Фервекс» и т.п. ?

Нет. Упомянутые и подобные препараты только облегчают симптомы болезни, но не лечат ее. Однако помните, что, принимая жаропонижающие и противовоспалительные препараты одновременно, вы можете не помочь себе, а навредить, поскольку очень часто они содержат одни и те же действующие вещества, например парацетамол. Поэтому, принимая сразу несколько порошков, вы можете превысить его безопасную дозу, что в свою очередь может привести к повреждению печени и почек.

А существует ли лекарство от гриппа? Да, существует новое поколение препаратов от гриппа, так называемые ингибиторы нейраминидазы. Эти препараты используются не только в лечении, но и в профилактике гриппа. Они являются эффективными, только если их принять в самом начале болезни, т.е. в течение 36-48 часов от появления симптомов.

2. Помогает ли витамин С при лечении гриппа?

Витамин С не помогает в лечении гриппа, но и не вредит. Согласно проведенным научным исследованиям, витамин C не оказывает никакого влияния на течение вирусной инфекции. Доказано, что регулярное употребление витамина С предотвращает инфекции только у спортсменов, у которых профилактический прием этого витамина снижает риск простудных заболеваний в два раза.

3. Чем отличается грипп от простуды и как их можно отличить?

Симптомы гриппа не являются специфическими, а это означает, что различные клинические симптомы, вызванные вирусом гриппа, также могут быть вызваны другими респираторными вирусами, в том числе гриппоподобными вирусами. Существует более 200 вирусов, которые могут вызвать похожие симптомы, как при гриппе.

Характерной особенностью простуды, как правило, является снижение носовой проходимости, т.е. насморк, усталость, слабость, покраснение глаз, кашель. Высокая температура, озноб, потеря аппетита, головные боли наблюдаются при простуде редко.

Клиническая картина гриппа выглядит несколько иначе: болезнь начинается внезапно, для нее характерна высокая температура, часто выше 39 градусов, которая длится до 3-х дней, озноб, головная боль, боль в суставах и мышцах, сильная слабость, чихание, насморк, боль в горле, приступы сухого кашля.

4. Можно ли диагностировать грипп в домашних условиях?

Диагноз «грипп» можно поставить на основании клинических симптомов только во время эпидемий. Но на сегодняшний день существуют так называемые экспресс-тесты на грипп, которые за считанные минуты позволят вам диагностировать болезнь и начать ее адекватное лечение.

5. Как долго больной гриппом может заражать других людей?

Взрослый человек, больной гриппом, может инфицировать других в течение 3-5 дней от момента появления симптомов, а ребенок может оставаться источником инфекции даже до 7 дней.

6. Как мы заражаемся гриппом?

Во время непосредственного контакта с человеком, зараженным вирусом гриппа. Вирус передается при вдыхании микроскопических выделений из дыхательных путей больного. Самая высокая заразность приходится на начало болезни.

7. Нужно ли во время гриппа принимать антибиотики?

Нет. Антибиотики не помогают при лечении гриппа, потому что их используют только для борьбы с бактериями, а не вирусами. Поэтому при гриппозной инфекции следует избегать приема антибиотиков, если к этому нет медицинских показаний.

8. Как можно защитить себя и свою семью от заражения вирусом гриппа?

Наиболее эффективным и дешевым способом профилактики гриппа является вакцинация. Согласно рекомендациям ВОЗ , прививку от гриппа могут сделать себе все желающие, детям делают прививки начиная с 6-месячного возраста. Но особенно важна вакцинация для людей из групп высокого риска — это пожилые люди старше 65 лет, взрослые и дети с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, почек, больные диабетом, ВИЧ или раком, а также больные с иммуносупрессией, носители стрептококков, стафилококков или палочек Haemophilus.

9. Как может вакцина, созданная в предыдущем сезоне гриппа, помочь в борьбе с новыми вирусами гриппа, которые, как известно, очень быстро мутируют?

Благодаря использованию новейших методов молекулярной биологии, штаммы вируса гриппа, используемые для вакцины против гриппа, почти на 100% совместимы с теми, которые появятся в следующих сезонах, что подтверждено лабораторными исследованиями.

Когда лучшее всего сделать прививку от гриппа? Правда ли, что ее необходимо сделать до октября?

Нет никаких специальных сроков для вакцинации, однако люди из группы высокого риска должны быть вакцинированы, как только вакцина для текущего сезона будет доступна в аптеках. О том, когда вам необходимо сделать прививку, принимает решение врач, который учитывает состояние вашего здоровья, не принимаете ли вы антибиотики, не делали в ближайшее время другие прививки.

10. Многие люди считают, что вакцинация против гриппа неэффективна, а вакцины создают фармацевтические компании только ради прибыли, правда ли это?

Вакцины — это благо современной медицины, которые помогли справиться человечеству со многими заболеваниями, которые ранее представляли собой смертельную опасность для человека. В настоящее время благодаря вакцинации многие заболевания протекают легче, а некоторые и вовсе ликвидированы. Аналогична ситуация и с вирусом гриппа — в течение десятилетий вакцинация от гриппа стала эффективным способом борьбы с ним. Поэтому рассматривать прививку от гриппа в категории прибыли фармацевтических компаний означает перечеркнуть результаты научных достижений многих ученых.

11. Пить, пить и еще раз пить.

Во время гриппа необходимо пить гораздо больше напитков, чем обычно. Во время болезни наш организм теряет много жидкости и нуждается в ее восполнении, чтобы нормально функционировать и бороться с инфекцией. Лучший напиток во время гриппа — это вода с добавлением меда и лимонного сока — особенно он помогает при болях в горле и кашле. Согласно исследованиям израильских ученых, дети, которые принимали за полчаса до сна 10 г меда, меньше кашляли и лучше спали. Кроме того, этот теплый напиток оказывает успокаивающее и лечебное воздействие на верхние дыхательные пути, а вкус цитрусовых (лимона) улучшает настроение.

Пейте также травяной чай с липой, который обладает потогонным действием и снимает жар, а также чай с имбирем, который стимулирует работу иммунной системы.

12. Не пейте сироп от кашля перед сном.

Если у вас мокрый кашель, то отхаркивающее средство может помочь вам, однако вы должны принять его за 4 часа до сна. В противном случае вы всю ночь будете кашлять.

13. Обязательно принимайте жаропонижающие препараты, но только при температуре выше 38,5 градуса.

Высокая температура тела помогает нашему организму бороться с инфекцией. Но если температура быстро растет и достигла 38,5 градуса по Цельсию, вы должны немедленно принять жаропонижающие средства. Слишком высокая температура может быть опасна для головного мозга. Вы можете делать также холодные компрессы на лоб, шею и в паховой области.

14. Во время гриппа нужно оставаться дома, отдыхать и лечиться.

Больному гриппом нужно много отдыхать, чтобы организм эффективно боролся с инфекцией. Во время болезни желательно оставаться дома, потому что ослабленный организм подвержен воздействию других инфекций, а также потому, что сам больной является источником заражения других людей.

Не стоит недооценивать вирус гриппа, потому что он может привести к серьезным осложнениям, например к пневмонии, бронхиту, отиту и даже к миокардиту — поражению сердечной мышцы.

15. Как лечить насморк?

От насморка эффективны ингаляции: добавьте в миску с кипятком несколько капель эфирных масел — сосны, лаванды, эвкалипта — наклонитесь над ней, накрывшись при этом полотенцем и дышите над паром в течение 5 минут. В борьбе с насморком вам помогут также морская вода или физраствор, которыми хорошо прочищается нос. Ну и конечно, специальные капли от насморка, которые можно использовать около трех дней, чтобы не высушить слизистую оболочку носа.

16. От кашля помогут не только сиропы, но и разогревающие мази, которыми следует натирать грудную клетку и спину.

17. Если у вас болит горло, полощите его теплым настоем ромашки или чабреца. А также пейте теплый час с лимоном и медом.

18. Профилактика гриппа.

Пейте пробиотики и пребиотики, которые очень эффективны в профилактике и при лечении гриппа и простудных заболеваний. Ешьте продукты, содержащие пробиотики, такие как йогурты с живыми культурами бактерий, квашеная капуста и квашеные огурцы. Их профилактическое действие было доказано во многих научных исследованиях: люди, которые едят продукты с пробиотиками, примерно в три раза реже болеют инфекционными заболеваниями.

19. От простуды и гриппа — витамин D.

Этот витамин укрепляет иммунную систему. Журнал PLoS One опубликовал данные 11 научных исследований, которые доказывают, что витамин D защищает нас от инфекций дыхательных путей.

20. Мойте руки.

Отличное профилактическое средство от гриппа — это мытье рук с мылом в теплой воде (не менее 20 секунд). Можно использовать также антибактериальные гели и салфетки для рук, но, как оказалось, их использование менее эффективно, чем простое мытье рук.

21. И наконец, что же есть во время гриппа, когда нет аппетита?

Куриный бульон — это отличное средство при простуде и гриппе. А все потому, что во время его приготовления высвобождается цистеин (аминокислота), которая улучшает бронхиальную секрецию, т.е. откашливание. Кроме того, бульон обеспечит наш организм белком и цинком, которые укрепляют иммунную систему. Теплый супчик также отлично увлажняет и согревает наше тело, что очень важно для борьбы с гриппом и простудой.

22. Фруктовый сорбет.

Поможет снять боль в горле, уменьшит отечность и принесет облегчение, если появилось ощущение сухости в горле. Кроме того, он отлично увлажняет, что особенно важно при гриппе. Сорбет, приготовленный на 100 процентов из фруктовых соков, обеспечит вас питательными веществами и витаминами. Рекомендуем вам сорбет из клубники, яблок или винограда.

23. Чеснок.

Издавна использовался человеком в лечении простудных заболеваний и гриппа, а все потому, что активно стимулирует иммунную систему.

24. Овощные соки.

Отлично подойдут тем, у кого нет аппетита. Они хорошо гидратируют наш организм и поставляют много питательных веществ, поэтому во время болезни могут заменить нам привычную еду.