Может ли лопнуть мочевой пузырь, если терпеть слишком долго

Существует ли реальная опасность того, что мочевой пузырь может лопнуть? Читайте в материале.

Что будет с мочевым пузырем, если долго терпеть и игнорировать позывы?

На самом деле человеческий организм — система сложная и крайне продуманная. И терпеть и игнорировать позывы можно лишь до определенного момента. Даже несмотря на то, что мочевой пузырь крайне эластичен.

Желание опорожнить пузырь станет столь сильным однажды, что организм перестанет противиться ему и сдерживаться более станет невозможным. Таким образом, разрыва мочевого пузыря не произойдет, именно так наш организм нас от этого и оберегает. Фактах о таких случаях нет и в медицинской литературе.

Разрыв мочевого пузыря может произойти лишь вследствие глубокой травмы живота. А также от сильного удара, падение или после повреждения отломком кости.

Тем не менее, терпеть до последнего не стоит ни в коем случае — это вредно для организма. Врачи рекомендуют регулярно опустошать мочевой пузырь для хорошего самочувствия.