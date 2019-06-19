Существует ли реальная опасность того, что мочевой пузырь может лопнуть? Читайте в материале.
Что будет с мочевым пузырем, если долго терпеть и игнорировать позывы?
На самом деле человеческий организм — система сложная и крайне продуманная. И терпеть и игнорировать позывы можно лишь до определенного момента. Даже несмотря на то, что мочевой пузырь крайне эластичен.
Желание опорожнить пузырь станет столь сильным однажды, что организм перестанет противиться ему и сдерживаться более станет невозможным. Таким образом, разрыва мочевого пузыря не произойдет, именно так наш организм нас от этого и оберегает. Фактах о таких случаях нет и в медицинской литературе.
Разрыв мочевого пузыря может произойти лишь вследствие глубокой травмы живота. А также от сильного удара, падение или после повреждения отломком кости.
Тем не менее, терпеть до последнего не стоит ни в коем случае — это вредно для организма. Врачи рекомендуют регулярно опустошать мочевой пузырь для хорошего самочувствия.