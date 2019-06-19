5 признаков того, что родинку лучше удалить

В самый разгар отпусков и агрессивного солнца мы поговорили со специалистом в области кожных заболеваний Аленой Шамильевной: узнали все о родинках и составили список причин посетить врача.

Лечить и удалять родинки следует только в специальных медицинских учреждениях у опытных специалистов.

Алена Каймурзина Дерматовенеролог, дерматолог, дерматокосметолог, сеть многопрофильных клиник «Сова»

Одна из самых распространенных ошибок пациентов в том, что они путают родинки с папилломами, кератомой и другими образованиями. Только врач может определить, что это за новообразование, и оценить риск для здоровья.

Родинки, или говоря медицинским языком, невусы появляются на протяжении всей жизни. Те, которые появились в первые несколько лет после рождения, имеют очень низкую вероятность перерождения в злокачественную. А самыми опасными считаются родинки, которые появились из-за гормональных всплесков, воздействия солнечных лучей, стресса и травм.

Какие есть причины удаления родинок? Симптомы АКОРДа. Если вы нашли неровную родинку или заметили, что она изменилась в размерах, то ее нужно обследовать, но чаще всего врач назначает удаление.

Боль, зуд, кровянистые или прозрачные выделения. Причем неважно, что стало причиной зуда или выделений: даже легкая травма может привести к фатальным последствиям.

Изменение кожного рисунка. Невусы имеют такой же кожный рисунок, как и участки кожи вокруг нее. На родинке должен быть волосяной покров и узоры, такие же, как и на всем теле. Если вдруг поверхность стала слишком гладкой или пропали волоски, то это может быть первым признаком злокачественной родинки.

Сложное расположение. Обычно выступающие и большие родинки удаляют, если нет возможности за ними следить или высокая вероятность случайно их повредить. Самые распространенные места: половые органы, места соприкосновения с одеждой (на спине в районе бюстгальтера, возле ремня брюк, воротника, в зоне подмышек).

Высокая вероятность повреждения. Даже если родинка на виду, иногда повредить ее очень легко. Например, при бритье, когда она находится в нижней части лица или на шее.

Какие есть способы удаления родинок? Удаление аппаратом Surgitron («Сургитрон»). Самый современный и безопасный способ: аппарат не нагревает окружающую ткань и обеспечивает быстрое заживление.

Криодеструкция — удаление родинки жидким азотом. Очень распространенный метод, который используют для удаления родинок на теле. Не оставляет шрамов и абсолютно безболезненный.

Иссечение — удаление скальпелем. Метод довольно устаревший, оставляет шрамы и требует длительного периода восстановления.

Удаление лазером. Процедуру проводит специалист эрбиевым или СО2-лазером. Процедура эффективная, но дорогостоящая.

Вапоризация. Специальным лазерным аппаратом доктор разрушает структуру тканей родинки, как бы выпаривая ее. Это один из немногих методов, который можно применить на слизистых оболочках.

Радиоволновое удаление. Бесконтактный метод. Радионожом врач делает надрез и иссекает родинку. Процедура доступна каждому, но имеет ряд недостатков: остается шрам, метод не подходит для воздействия на слизистых, нужен особый медикаментозный уход.

Каждый способ имеет свои плюсы и минусы. Метод удаления обязательно выбирает врач, основываясь на результатах анализов и анамнезе. Специалисты проводят комплексную диагностику с использованием современного оборудования, учитывая индивидуальные особенности каждого пациента — и только после этого дают рекомендации по удалению родинки.

Как определить подозрительную родинку?

Стоит запомнить фразу: «АКОРД меланомы». Расшифровывается она просто:

А — асимметричность ​​​К — контур (нечеткий, размытый, неровный) О — окрас (любые его изменения) Р — размер (изменения размеров в зрелом возрасте) Д — динамика (появление корочек, трещинок, шелушения, кровоточивости, внезапное исчезновение родинки).

По этому списку можно проверить все подозрительные родинки. Если хотя бы один пункт совпадает, то визит к специалисту откладывать нельзя.