5 признаков того, что родинку лучше удалить 

В самый разгар отпусков и агрессивного солнца мы поговорили со специалистом в области кожных заболеваний Аленой Шамильевной: узнали все о родинках и составили список причин посетить врача.
Лечить и удалять родинки следует только в специальных медицинских учреждениях у опытных специалистов.
Алена Каймурзина Дерматовенеролог, дерматолог, дерматокосметолог, сеть многопрофильных клиник «Сова»
Одна из самых распространенных ошибок пациентов в том, что они путают родинки с папилломами, кератомой и другими образованиями. Только врач может определить, что это за новообразование, и оценить риск для здоровья.
Родинки, или говоря медицинским языком, невусы появляются на протяжении всей жизни. Те, которые появились в первые несколько лет после рождения, имеют очень низкую вероятность перерождения в злокачественную. А самыми опасными считаются родинки, которые появились из-за гормональных всплесков, воздействия солнечных лучей, стресса и травм.
Какие есть причины удаления родинок?
- Симптомы АКОРДа. Если вы нашли неровную родинку или заметили, что она изменилась в размерах, то ее нужно обследовать, но чаще всего врач назначает удаление.
- Боль, зуд, кровянистые или прозрачные выделения. Причем неважно, что стало причиной зуда или выделений: даже легкая травма может привести к фатальным последствиям.
- Изменение кожного рисунка. Невусы имеют такой же кожный рисунок, как и участки кожи вокруг нее. На родинке должен быть волосяной покров и узоры, такие же, как и на всем теле. Если вдруг поверхность стала слишком гладкой или пропали волоски, то это может быть первым признаком злокачественной родинки.
- Сложное расположение. Обычно выступающие и большие родинки удаляют, если нет возможности за ними следить или высокая вероятность случайно их повредить. Самые распространенные места: половые органы, места соприкосновения с одеждой (на спине в районе бюстгальтера, возле ремня брюк, воротника, в зоне подмышек).
- Высокая вероятность повреждения. Даже если родинка на виду, иногда повредить ее очень легко. Например, при бритье, когда она находится в нижней части лица или на шее.
Какие есть способы удаления родинок?
- Удаление аппаратом Surgitron («Сургитрон»). Самый современный и безопасный способ: аппарат не нагревает окружающую ткань и обеспечивает быстрое заживление.
- Криодеструкция — удаление родинки жидким азотом. Очень распространенный метод, который используют для удаления родинок на теле. Не оставляет шрамов и абсолютно безболезненный.
- Иссечение — удаление скальпелем. Метод довольно устаревший, оставляет шрамы и требует длительного периода восстановления.
- Удаление лазером. Процедуру проводит специалист эрбиевым или СО2-лазером. Процедура эффективная, но дорогостоящая.
- Вапоризация. Специальным лазерным аппаратом доктор разрушает структуру тканей родинки, как бы выпаривая ее. Это один из немногих методов, который можно применить на слизистых оболочках.
- Радиоволновое удаление. Бесконтактный метод. Радионожом врач делает надрез и иссекает родинку. Процедура доступна каждому, но имеет ряд недостатков: остается шрам, метод не подходит для воздействия на слизистых, нужен особый медикаментозный уход.
Каждый способ имеет свои плюсы и минусы. Метод удаления обязательно выбирает врач, основываясь на результатах анализов и анамнезе. Специалисты проводят комплексную диагностику с использованием современного оборудования, учитывая индивидуальные особенности каждого пациента — и только после этого дают рекомендации по удалению родинки.
Как определить подозрительную родинку?
Стоит запомнить фразу: «АКОРД меланомы». Расшифровывается она просто:
А — асимметричность К — контур (нечеткий, размытый, неровный) О — окрас (любые его изменения) Р — размер (изменения размеров в зрелом возрасте) Д — динамика (появление корочек, трещинок, шелушения, кровоточивости, внезапное исчезновение родинки).
По этому списку можно проверить все подозрительные родинки. Если хотя бы один пункт совпадает, то визит к специалисту откладывать нельзя.