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11 признаков ранней деменции 

Yellmed 9 часов назад
Фото: Yellmed
В каких случаях стоит обратиться к врачу?
  1. Вы стали забывать элементарные вещи. Например, в середине предложения вдруг не можете вспомнить, о чем хотели сообщить.
  2. Тяжело даются изменения. Даже смена привычного пути с работы домой может вызвать трудности и замешательство.
  3. В привычных местах возникает чувство потерянности и дезориентации.
  4. Не получается запомнить имя человека, с которым только что познакомились.
  5. Ваше поведение и настроение сильно изменились. Перемены происходят из-за поражения определенного участка мозга.
  6. Стало трудно принимать решения или выполнять задачи в несколько действий, например готовить пищу и ухаживать за собой утром.
  7. Вы не можете вспомнить, что ели на завтрак и как называется любимое кафе.
  8. Вы стали забывать, как пользоваться привычными повседневными вещами. Например, где хранятся продукты или как включается телефон.
  9. Вспомнить только что прочитанный текст — очень сложная задача.
  10. Вам тяжело учиться чему-то новому.
  11. Симптомы депрессии также могут указывать на развитие деменции.
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