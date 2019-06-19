11 признаков ранней деменции 

В каких случаях стоит обратиться к врачу?
- Вы стали забывать элементарные вещи. Например, в середине предложения вдруг не можете вспомнить, о чем хотели сообщить.
- Тяжело даются изменения. Даже смена привычного пути с работы домой может вызвать трудности и замешательство.
- В привычных местах возникает чувство потерянности и дезориентации.
- Не получается запомнить имя человека, с которым только что познакомились.
- Ваше поведение и настроение сильно изменились. Перемены происходят из-за поражения определенного участка мозга.
- Стало трудно принимать решения или выполнять задачи в несколько действий, например готовить пищу и ухаживать за собой утром.
- Вы не можете вспомнить, что ели на завтрак и как называется любимое кафе.
- Вы стали забывать, как пользоваться привычными повседневными вещами. Например, где хранятся продукты или как включается телефон.
- Вспомнить только что прочитанный текст — очень сложная задача.
- Вам тяжело учиться чему-то новому.
- Симптомы депрессии также могут указывать на развитие деменции.