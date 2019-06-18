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Рак кожи: даже первое солнце может нанести вред 

Yellmed 10 часов назад
Фото: Yellmed
Как отмечают немецкие эксперты, основная причина развития рака кожи — частые солнечные ожоги в детском и подростковом возрасте. Они увеличивают риск появления меланомы много лет спустя. Но даже взрослые, которые не защищают себя от солнечного света или часто посещают солярии, подвергаются большой опасности, пишет DerStandard.
Не стоит недооценивать солнце весной и в начале лета. Специалисты советуют в эти дни тщательно оберегать кожу. Например, во время полуденного солнца необходима закрытая одежда — не только для детей, но и взрослых. Нужен также осмотр кожи врачом-дерматологом каждые два года в возрасте после 35 лет.

«Черный» рак кожи

Особенно опасной формой рака кожи является злокачественная меланома, так называемый черный рак кожи. Он имеет тенденцию к образованию метастазов уже на ранней стадии. Чем быстрее такой рак будет выявлен, тем эффективнее его можно лечить.
Даже при запущенных случаях заболевания потенциал терапии значительно расширился в последние годы. Благодаря новым, прицельно действующим препаратам и иммунотерапии от 40 до 50% пациентов с метастатической меланомой имеют продолжительность жизни пять и более лет.
Метастазы меланомы в мозг могут возникать в виде колоний раковых клеток. Они вырабатывают особые механизмы резистентности, что делает онкологию устойчивой к лекарственной терапии.
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