Стало известно, где в России чаще болеют раком

Российские регионы с самой высокой частотой раковых заболеваний названы в докладе «Состояние онкологической помощи населению России в 2018 году», созданном Московским научно-исследовательским онкологическим институтом им. П. А. Герцена. Как выяснилось, чаще всего заболевают раком жители Курской области — в 2018 году тут было зафиксировано 3331,1 случая заболевания на 100 000 населения. В Мордовии этот показатель был немногим лучше — 3292,1 случая на 100 000 населения. В Краснодарском крае, оказавшеся на третьем месте этого антирейтинга, было зафиксировано 3235,2 случая заболевания на 100 000 населения.

В Калужской области было 3231,4 случая болезни на 100 000 населения, а в Псковской области — 3110,5 случая.

Самым здоровым в отношении раковых заболеваний оказался известный долгожителями Дагестан, где заболеваемость составила 887 человек на 100 000 населения. В Туве этот показатель равнялся 993,1, а в Чечне 1044,0. В пятерку самых здоровых регионов также вошли Ингушетия с показателем в 1179,3 и Якутия (1244,8).