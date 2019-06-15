Вегетососудистая дистония: мнимая болезнь или повод для беспокойства?

О вегетососудистой дистонии так много говорят, но мнение врачей частенько расходится: одни специалисты говорят, что это мнимая болезнь, а другие утверждают, что это «звоночек» серьезного недуга. Что же такое вегетососудистая дистония? Наш спецкор попытался это выяснить у профессора, нейрохирурга из Латвии Игоря Аксикса.

— Почему существует такое мнение, что вегетососудистая дистония — мнимая болезнь?

— Действительно, многие врачи считают, что вегетососудистая дистония — мнимая болезнь. Люди могут испытывать проблемы со сном, головокружение, боли в сердце, «панические страхи» смерти, у них могут неожиданно задрожать руки или случится приступ удушья. Естественно, что человек взволнован таким состоянием и идет к врачу. А на приеме выясняется, что ничего серьезного нет. Как такое может быть? Бывает и часто. А все дело в вегетативной нервной системе. Возможно, что человек испытал стресс или испытал серьезные физические нагрузки. В этом случае следует хорошенько отдохнуть и симптомы проходят. Но раз это связано с вегетативной нервной системой, то врачи ставят диагноз — вегетососудистая дистония. А посмотрите, как мы живем? Работаем «не покладая рук», чтобы заработать и, конечно, жизнь полна стрессов. И так у каждого второго.

— Получается, что это вполне несерьезно.

— Я бы так не говорил. Считаю, что вегетососудистая дистония — совокупность симптомов, которые возникают при нарушении вегетативной нервной системы. А без присмотра такие симптомы оставлять нельзя! Можно «дождаться» и серьезного недуга: проблемы с сердечно-сосудистой системой, с желудком и, наконец, с психикой.

— А какие симптомы этого недуга?

— Часто люди испытывают тахикардию, колеблется артериальное давление, может болеть желудок, возникает головная боль, тошнота, обмороки. Кстати, сейчас, когда жара, то нужно особенно быть внимательным к своему организму.

— Это заболевание пожилых людей?

— Нет. Сегодня многие болезни «помолодели». И вегетососудистая дистония тоже. Этот недуг «косит» и пожилых, и молодых. Увы, такая наша жизнь. Постоянные нагрузки, стрессы, волнения. А если это происходит регулярно, то вот вам и вегетососудистая дистония.

— И как с этим недугом бороться?

— Заботится о себе! Нужно уметь отдыхать. И это не пустые слова! Организм человека имеет определенный предел. Но лечение ВСД должно быть комплексным: медикаменты, диеты и образ жизни. Обычно, врачи назначают успокаивающие препараты. Я бы посоветовал массажи и водные процедуры. Если честно, то нет ничего лучше, чем плаванье. Это мое мнение. Но главное — образ жизни! Наша проблема в том, что мы не умеем прислушиваться к своему организму. Порой мы просто загоняем себя! А это значит, что может наступить такой момент, когда организм скажет: «Стоп! Я больше не могу!» Вот тогда и возникнут серьезные проблемы. Подумайте о себе. Полюбите себя. Будьте здоровы!

— Благодарю за беседу.