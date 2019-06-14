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Новорожденный чуть не умер из-за крещения 

Рамблер 4 часа назад
В Британии новорожденный ребенок чуть не умер после обряда крещения, где подхватил опасную болезнь. Мать малыша вовремя забила тревогу.
21-летняя Эшли Уайт обратила внимание, что после крещения у ее сына Ноа воспалился глаз. Девушка заподозрила, что у малыша герпес, и быстро обратилась к врачам. Проведенные обследования подтвердили опасения.
Медики объяснили матери, что, вероятнее всего, ее сын подхватил герпес от зараженного человека. Девушка вспомнила, что Ноа целовали во время обряда крещения, и уверена в том, что именно там ее сын подхватил герпес.
На протяжении двух месяцев мальчик лечился в больнице. Уайт заявила, что родители обнаружили заболевание еще до того, как вирус проник в кровь малыша. По ее словам, у него несколько дней не открывались глаза. Если бы болезнь заметили позже, она бы угрожала жизни младенца.
Ashleigh White/Facebook
Шесть месяцев медики давали Ноа специальные препараты, но в марте 2019 его состояние ухудшилось. После он проходил длительное лечение в больнице. Сейчас ему девять месяцев, и его жизни ничего не угрожает, но в будущем ему придется регулярно наблюдаться у врачей.
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Болезни и лекарства , Видео , Эшли Уайт
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