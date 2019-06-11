Бытовой сифилис: где им можно заразиться

Бытовой сифилис отличается от обычного только способом заражения. Все остальное — возбудитель (бледная трепонема), неприятные симптомы и обширная область поражения организма (кожа, внутренние органы, кости, суставы, нервы) — полностью идентично.

Относительно риска заражения бытовым сифилисом в народе бытует 2 прямо противоположных мнения. Одни граждане считают, что опасность сильно преувеличена и бытовой сифилис не так уж распространен. Более брезгливые и мнительные товарищи во всем видят опасность и предпочитают лишний раз перестраховаться, чем потом проходить курс лечения антибиотиками.

Где можно заразиться бытовым сифилисом

Существует огромная классификация видов сифилиса: первичный, вторичный, врожденный, скрытый, поздний и пр. Она учитывает временные соотношения (стадию болезни), позитивную/негативную реакцию Вассермана и другие параметры. Важно понимать, что первоисточником заболевания всегда является больной человек. Он может передать бледную трепонему новому носителю венерическим или бытовым путем.

Самый простой способ заразиться сифилисом — непосредственный контакт с кровью, слюной или выделениями из половых органов больного. В слюне пациента с сифилисом бледная трепонема обнаруживается тогда, когда болезнь уже находится на стадии образования сифилитических язв (гумм). Это происходит при третичном сифилисе.

Пациент с сифилитическими гуммами — особенно, распадающимися — крайне заразен. Инфекция с поверхности его слизистых и кожи попадает на зубную щетку, зубочистки, посуду, бритву, полотенца, нательное белье и любые предметы личной гигиены. Нельзя пользоваться чужой зубной щеткой, грязными полотенцами и другими личными вещами, даже если дело касается хорошо знакомого человека. Он может не подозревать или от стыда скрывать, что болен сифилисом.

Особенно опасны вещи, содержащиеся во влажной среде. Для бледной трепонемы это настоящий рай. Эта бактерия не боится мороза и высокой температуры (до +55°С). Ни в коем случае не следует садиться на не застеленный полок в бане, брать чужую мочалку или использованную бритву. Времена, когда можно было подойти к автомату с газировкой и напиться из общего стакана, тоже в далеком прошлом. Всегда пользуйтесь одноразовой посудой.

Как избежать заражения

Для предотвращения заражения бытовым сифилисом нужно пользоваться только своими личными вещами, средствами гигиены, косметикой (губная помада — в зоне риска), в общественных местах — одноразовой посудой, в медучреждениях — одноразовыми шприцами и индивидуальными наборами для гинекологического осмотра (женщинам). Не стоит также курить одну сигарету на двоих. Слюна напарника может содержать бледную трепонему.

Нельзя забывать и о всевозможных медицинских процедурах. Велик шанс заразиться при переливании крови или во время стоматологических процедур, если персонал клиники недостаточно ответственно относится к своим обязанностям. Сами врачи тоже могут пострадать от контакта с больными или даже трупами пациентов. Особенно опасны для патологоанатомов тела детей с врожденным сифилисом. При их вскрытии следует соблюдать особую осторожность.

Не доказана заразность пота и мочи сифилитического больного, поэтому теоретически рукопожатие и прикосновение не несут угрозы. Но на коже как здорового, так и больного человека могут быть не видимые глазу микротрещины, порезы и другие травмы. Они источают реальную опасность, поэтому соблюдать хотя бы элементарные гигиенические нормы (мыть руки после возвращения с улицы) следует обязательно.

Даже собираясь на первое свидание нужно помнить: при поцелуе опасность заражения бытовым сифилисом очень велика. Слизистая во рту не защищена, если на ней есть ранки. Проверить свою готовность к первому свиданию очень просто. Достаточно почистить зубы. Если десны кровоточат, о поцелуях в этот вечер придется забыть.

По данным ВОЗ, ежегодно обнаруживается 12 млн новых случаев заражения сифилисом (около 3-5% из них имеют бытовой путь распространения). Это только те больные, о которых стало известно. Многие пациенты скрывают свое состояние и лечатся самостоятельно, подвергая опасности окружающих. Случаи бытового заражения чаще встречаются у детей и подростков, поэтому их следует беречь от инфекции в первую очередь.