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Россияне рискуют потерять доступ к необходимым лекарствам 

Konkurent.ru 6 часов назад
Фото: depositphotos
Минздрав не способен проследить за исчезновением препаратов входящее в список жизненно необходимых, таких как «Анаприлин» — средство от гипертензии. Замену, больным приходится искать в зарубежных аналогах. Такая же ситуация произошла с препаратом для сердечников — «Амиодарон», сообщает KONKURENT.RU.
Оказывается, незарегистрированная цена на препарат или не соответствующая заявленной цене, напрямую влияет обращение лекарства. Таким образом, по заявлению «Лиги защитников пациентов», препарат просто исчезает с прилавков российских аптек, и на это ни как не влияет его дешевизна.
Для того, что бы в дальнейшем отгородить другие доступные лекарства от исчезновения, необходимо защитить разницу реальных и зарегистрированных цен штрафами, санкциями и взысканиями через суд.
С другой стороны, дешевые препараты не выгодно продавать аптекам, поэтому, никто не держится за него как за ходовой товар. Если не избавиться от тенденции «вымывать» дешевый товар, то через несколько лет россияне смогут лечиться только импортом, который не станет доступнее и большая часть граждан просто не сможет себе их позволить.
«Вторая главная проблема — у нас действует закон об обращении лекарств, а не об обеспечении ими. Фактически государство поставило себя в положение регулировщика, который не видит, что у него происходит за перекрестком. Минздрав не понимает, в какой момент какой препарат исчезнет из аптек. Для них это каждый раз неожиданность. Что происходит в целом, они не понимают. А мы говорим о жизненно необходимых лекарствах, они должны иметь под собой систему обеспечения»
— объяснил президент «Лиги защитников пациентов».
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Болезни и лекарства , Минздрав РФ , Газета "Конкурент"
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