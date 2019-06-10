Стало известно, у скольких россиян нашли рак в 2018

Минздрав рассказал, сколько случаев злокачественных новообразований было выявлено в ходе диспансеризации населения. По данным ведомства, всего в 2018 году диспансеризацию прошли 21,9 млн россиян (это 92% от плана), у 199 088 человек было диагностировано онкологическое заболевание — 910,3 случая на 100 тысяч населения. При этом у 68% пациентов опухоль была выявлена на начальной стадии.

Рак шейки матки был диагностирован в 11,3 случая на 100 тысяч населения, рак толстой кишки и ее придатка — 15,8 случая, рак груди — 73,3 случая.

На диспансерный учет по поводу заболевание встали 97% человек, у которых были обнаружены опухоли.

В этом году стали действовать новые правила диспансеризации, теперь люди старше 40 лет будут проходить обязательные скрининги для раннего выявления злокачественных новообразований.