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Стало известно, у скольких россиян нашли рак в 2018 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Минздрав рассказал, сколько случаев злокачественных новообразований было выявлено в ходе диспансеризации населения. По данным ведомства, всего в 2018 году диспансеризацию прошли 21,9 млн россиян (это 92% от плана), у 199 088 человек было диагностировано онкологическое заболевание — 910,3 случая на 100 тысяч населения. При этом у 68% пациентов опухоль была выявлена на начальной стадии.
Рак шейки матки был диагностирован в 11,3 случая на 100 тысяч населения, рак толстой кишки и ее придатка — 15,8 случая, рак груди — 73,3 случая.
На диспансерный учет по поводу заболевание встали 97% человек, у которых были обнаружены опухоли.
В этом году стали действовать новые правила диспансеризации, теперь люди старше 40 лет будут проходить обязательные скрининги для раннего выявления злокачественных новообразований.
Болезни и лекарства , Минздрав РФ
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