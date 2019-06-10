Ученые нашли способ предсказать развитие рака

Специалисты из Института Брода Массачусетского технологического института и Гарвардского университета провели масштабное исследование макроскопических популяций клонов клеток с мутациями в здоровых тканях и установили связь ряда мутаций с последующим развитием онкологии.

Накопление соматических мутаций в течение жизненного цикла клетки в большинстве случаев не представляет опасности, однако есть и те, что провоцируют клональную экспансию (размножение). Это, в свою очередь, сопряжено с процессами старения и развития ряда заболеваний, включая рак.

Ученые взяли образцы тканей у 488 человек и, исследовав их, обнаружили сопряженные с раком мутации у 33 процентов участников исследования. При этом чаще всего опасные мутации выявлялись в тканях, подверженных опасным факторам — воздействию солнца, табачного дыма, вредной пищи и алкоголя (кожа, легкие, слизистая пищевода).

Онкологи Междисциплинарного онкологического центра Сидни Киммела, рассмотрев работу коллег, пришли к выводу, что их выводы помогут разделить людей по группам риска и предсказывать риск развития рака в зависимости от возраста, пишет журнал Science.