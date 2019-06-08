Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выявлена еще одна причина рака печени 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: ТАСС
При всей пользе орехов в рационе человека для его здоровья увлекаться ими не следует, выяснила ученый-диетолог из США Моника Рейнагель. Чрезмерное употребление орехов может быть причиной заболеваний печени, в том числе онкологических.
Причина, пишет портал МедикФорум, не в самих орехах, а в содержащихся в них афлатоксинах: микотоксинах, которые производят плесневые грибы — аспергиллы. Этот гриб обычно обнаруживается в почве и способен влиять на некоторые пищевые культуры — прежде всего, злаки, бобовые и орехи. Пораженные культуры начинают гнить, при этом в них вырабатывается ряд потенциально вредных соединений.
Микотоксины, среди которых есть и афлатоксины, наукой давно признаны канцерогенными. Постоянный прием продуктов, в которых они содержатся, повреждает печень и может стать причиной онкологических заболеваний. Сообщается также, что споры аспергилл раздражают и способны разрушать клетки легких.
При этом общеизвестно, что орехи содержат большое количество витамина Е, полезного для кожных покровов, сердечно-сосудистой системы и мозга. Также в них много фитостеролов, регулирующих уровень холестерина. Таким образом, орехи — в разумном количестве — помогают улучшить работу сердца, мозга и сосудов.
Вести.Ru: последние новости
Правительство предпримет новые меры для увеличения рождаемости "Облегчал участь": врача обвинили в целенаправленном убийстве 25 больных Супруга экс-главы Красноярского края предложила "иммунизироваться" укусами клещей
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем опасна депрессия и как с ней бороться
Почему аллергию вызывают деревья «мужского пола»
Женщина видит призраков из-за заболевания глаз1
Уборка местами оказалась вреднее курения1
Постоянная жажда оказалась симптомом ряда болезней
Видео
Простой способ замедлить старение
ЗОЖ
13:42
Что будет, если каждый день пить молоко
ЗОЖ
01:14
В России изменились правила ОМС
Новости
03:45
Что делать при обмороке от жары
ЗОЖ
02:35
Врачи рассказали об опасности рыбьего жира
Болезни и лекарства Новости
02:26
Мужчина с низким тестостероном: что с ним не так
Наука
08:13
Как жить с блокадой сердца
Болезни и лекарства Наука
02:29
Когда запретят кальяны и вейпы
ЗОЖ Новости
00:26
В аптеках нашли таблетки, вызывающие рак
Болезни и лекарства
13:42
Россиян предупредили об опасности молока
Болезни и лекарства Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение