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Опасность в скорлупе: в орехах обнаружили причину развития рака 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Опасны даже не сами орехи, а грибок аspergillus, способный оказывать влияние на злаки и бобовые.
Ученая-диетолог Моника Рейнагель пришла к выводу, что чрезмерное употребление орехов может стать причиной онкозаболеваний.
Как уточняется на портале МедикФорум, излишнее пристрастие к этому продукту может привести к серьезным проблемам. В частности, опасны даже не сами орехи, а грибок аspergillus, способный оказывать влияние на злаки, бобовые и орехи.
Продукты, зараженные этим грибком, начинают выделяет канцерогенный афлатоксин: он, попадая в организм, может повредить печень и вызвать развитие рака. А вот споры этого грибка могут негативно влиять на клетки легких.
Автор публикации признается, что орехи все же полезны для организма, а их потенциальный вред может проявиться при большом употреблении этого продукта.
Ранее ученые рассказали, что есть, чтобы защитить себя от рака печени.
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