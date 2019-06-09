Диагнозы, которые ставят только в России

В «наследство» от СССР нам остались заболевания, о которых весь остальной мир даже не подозревает. Иностранные врачи просто не знают о некоторых болезнях, названия которых порой произносят российские доктора. И методы лечения комплекса этих симптомов у них, разумеется, совершенно другие.

Дисбактериоз

Ни в одной стране мира, кроме России, вы не услышите о заболевании, именуемом «дисбактериоз». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) о таком диагнозе даже не слышала. Симптомы, которые некоторые российские врачи называют признаками дисбактериоза (проблемы со стулом, метеоризм, боль в желудке и области кишечника) чаще всего являются следствием неправильного питания. Да и сам дисбактериоз, по мнению специалистов ВОЗ, — это симптом, а вовсе не болезнь. И «лечится», чаще всего, корректировкой питания.

Вегетососудистая дистония

Врачи, начинавшие свой путь еще в СССР, без обиняков поставят вам диагноз «вегетососудистая дистония», лишь услышав о таких симптомах, как головные боли. одышка, головокружение и тревожность. Невролог пропишет таблетки, которые могут купировать симптомы, но, по сути, будут работать как плацебо. На самом деле все эти симптомы могут указывать на сосудистые изменения, проблемы с щитовидной железой и другие заболевания. Правильнее будет не лечиться от непонятного диагноза, а совершить комплексных обход специалистов, чтобы выявить настоящую причину проблем.

Остеохондроз

Едва заслышав от пациента жалобы на боли в шее и спине, специалисты старой закалки ставят этот диагноз, которого в перечне болезней ВОЗ даже не существует. А причины, на самом деле, могут быть весьма серьезными: фибромиалгия (диффузная симметричная мышечно-скелетная боль), миозиты (воспаления мышечно-скелетных мышц) и межпозвоночные грыжи. Лечатся эти болезни, разумеется, по-разному.