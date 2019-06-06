Кому жара смертельно опасна

Наступает лето, а вместе с ним — температурные перепады, грозы, жара и духота. Для некоторых людей долгое пребывание на воздухе или в помещении с температурой выше 30С может быть смертельно опасно. Вот как отражается жара на главных органах в организме человека:

Сердце

Жара очень опасна для сердечно-сосудистой системы, причем погибнуть от теплового удара в жаркий день может даже молодой человек. Каждый год в России случается несколько смертей от перегрева. Но россияне, истосковавшись за зиму по солнцу, все равно норовят улечься в самый солнцепек на пляже и загорать, пока кожа не приобретет кроваво-красный оттенок. Делать так нельзя. Особенно вредно перед выходом на солнце употреблять алкоголь — попытка вывести из организма вредные вещества (алкоголь) и без жары перенапрягает организм. Сосуды от пекла то расширяются, то сужаются в попытке отрегулировать температуру тела. В результате ухудшается кровоснабждение сердца и мозга. Смертельно опасно после перегрева и выпивки бросаться в холодную воду — таким образом в России пропадает большинство из летних утопленников.

Легкие

Кажется удивительным, но летом можно легко подхватить воспаление легких. Это связано с тем, что в пору цветения и жары легкие работают на пределе возможностей, удаляя продукты распада из организма и участвую в терморегуляции. Перенапряжение может привести к "поломке". По этой же причине летом часто обостряется бронхиальная астма у хронических больных.

Мозг

Солнечный удар, тошнота, температура, потеря сознания — признак того, что мозг перегрелся и не справился с терморегуляцией. Чаще всего возникает при прямом воздействии солнечных лучей, однако в очень жаркий день может произойти и в тени. Особенно подвержены солнечному удару дети.

Почки

Летом важно не просто много пить, а удерживать влагу в организме. В этом могут помочь различные соленья, а также свободная одежда и нахождение в тени, чтобы замедлить потоотделение. Иначе у людей с проблемными почками могут возникнуть осложнения, связанные с огромным количеством жидкости, которую им летом приходится "прокачивать".