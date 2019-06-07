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Жена не сразу осознала, что храп мужа — это хрип перед остановкой сердца 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
43-летний Стефан Уиллис из Великобритании ведет активный образ жизни. Стефан занимается спортом и участвует в соревнованиях от благотворительных фондов.
В октябре 2016 года супруг проводил обычный день со своей семьей, а ночью, как обычно, отправился спать. Его жена — Джемайма — в это время укладывала сына и планировала подойти позже.
Когда супруга пришла в спальню, то услышала звук, похожий на храп, и подумала, что муж видит плохой сон. Однако, когда Джемайма взяла Стефана за руку, то почувствовала, что кожа липкая. А звуки, которые он издавал, начали напоминать рев.
anews
Женщина позвонила в службу спасения, и врачи дали инструкцию, как провести сердечно-легочную реанимацию до приезда врачей.
Врачи были вынуждены воспользоваться дефибриллятором, чтобы сердце Стефана начало биться вновь. Позже, когда мужа доставили в больницу, его ввели в искусственную кому на пять дней. Три недели врачи контролировали сердечные шумы, предупреждающие остановку сердца. Но установить причину им так и не удалось.
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Как рассказала супруга, в грудной клетке Стефана установлен мини-дефибриллятор, который должен запустить сердце в случае остановки. Но она все равно просыпается по ночам, чтобы услышать, что муж мирно спит.
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Болезни и лекарства , Новости
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