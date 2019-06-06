В России могут закрыть «неправильные» аптеки

В интервью газете «Известия» Мурашко объяснил новый порядок проверок.

"В России появится инспекционный визит в аптеки — это новая форма работы в виде короткой проверки, которая позволяет посмотреть условия хранения товара. Такая система сейчас разрабатывается. Если инспектор выявит проблемы, то аптеке вынесут предостережение и обяжут ее уничтожить препараты, хранившиеся с нарушениями. При выявлении системного несоблюдения рекомендаций по хранению мы проведем внеплановую проверку, и тогда уже пойдет разговор о лишении учреждения лицензии".

Кроме того, руководитель Росздравнадзора снова подчеркнул, что с 1 января все лекарства получат обязательную маркировку. Теперь поставщики и продавцы будут привязаны к конкретным адресам. Это касается и интернет-соединений. Это позволит изъять из продажи контрафактные, поддельные и некачественные препараты.