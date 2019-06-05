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Российские врачи выплатят 5 миллионов рублей женщине за то, что они не увидели порок сердца у плода 

Letidor.ru 3 часа назад
Фото: Letidor.ru
О проблемах ребенка женщина узнала после родов.
В Санкт-Петербурге суд взыскал с врачей пять миллионов рублей в пользу пациентки. Сообщается, что в 2017-м женщина наблюдалась во время беременности в городской поликлинике №93 и клинике ООО «Панорама Мед. Но никакие врачи не сообщили ей, что у ребенка есть врожденный порок сердца. О нем она узнала лишь после родов. Теперь клиники обязаны выплатить компенсацию морального вреда из-за некачественно оказанных медуслуг.
Вследствие дефекта оказания медицинских услуг в настоящее время у ребенка имеется ряд тяжелых хронических заболеваний, которые требуют длительного лечения, проведения множества операций. Таким образом, действиями сотрудников медицинских учреждений матери были причинены моральные страдания, связанные с тяжелым заболеванием ребенка,
— сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.
Дело рассматривалось с участием прокурора, который в своем заключении просил суд удовлетворить исковое заявление в полном объеме заявленных требований и взыскать компенсацию материального в пользу женщины. Суд встал на сторону потерпевшей. Две клиники должны выплатить компенсацию женщине в равных долях. Решение суда пока не вступило в законную силу.
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