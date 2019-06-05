Глазные капли станут незаконными в России

Глазные капли, обезболивающие и противоэпилептические препараты окажутся вне закона. Как сообщают "Известия", постановление об это подписано председателем правительства Дмитрием Медведевым

За незаконный оборот лекарственных средств, содержащих в составе тропикамид (глазные капли для расширения зрачка), тапентадол (обезболивающие) и прегабалин (противоэпилептические препараты), будет грозить уголовная ответственность. Реализация таких средств подпадет под действие статьи 234 Уголовного кодекса — "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта".

Несмотря на то что средства с этими веществами относятся к жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами (ЖНВЛП), их нередко принимают люди, страдающие наркозависимостью. Ранее они отпускались по рецепту и подлежали количественному учету, за продажу без рецепта предусматривались штравы от 3 до 30 тысяч рублей. Тем не менее их популярность так высока, что прибыль от незаконной продажи значительно превышала возможные риск и штрафы.