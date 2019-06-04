Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Таблетки с витамином D снижают смертность от опухолей 

ИД «Собеседник» 4 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Прием пищевых добавок с витамином D уменьшает смертность от рака на 13%, как показало исследование.
Американские ученые пришли к выводу о том, что для повышения шансов на выживание при раке людям следует восполнить уровень витамина D в организме. У многих из нас он снижен — во-первых, потому, что Россия северная, пасмурная страна, а основным источником витамина D является солнце, благодаря воздействию лучей которого кожа начинает производить этот нутриент; во-вторых, многие россияне не употребляют достаточного количества продуктов питания с этим витамином вроде печени, яиц, а также жирной рыбы.
Схожая ситуация наблюдается и во многих других странах, не избалованных солнечными ваннами. Однако исследование ученых показало, что дефицит витамина D можно восполнить с помощью регулярного приема пищевых добавок в виде капсул, и оказывается, ежедневный прием этих добавок в течение трех лет снижает вероятность смерти от будущих опухолей на 13%. Причём это средний показатель по всем опухолям. К примеру, ежедневная комбинация таблеток с витамином D и статинов уменьшает риск смертности от опухоли предстательной железы на 40%.
Подчеркнем, что капсулы с витамином D нужно принимать людям здоровым, а не уже заболевшим раком, так как в этом случае эффект «запаздывает». В связи с этим эксперты призывают власти разных стран внедрять витамин D в самые распространенные продукты питания вроде молока и хлеба, как это делается в Америке, Канаде, Финляндии, Австралии и Швеции.
ИД «Собеседник»: последние новости
Кишечные бактерии могут сделать лекарства бесполезными Как оценить профессионализм врача? Шесть советов от Александра Мясникова Две банки энергетиков в час уже опасны для работы сердца
Комментарии1
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Главные болезни в 40-50 лет
10 болезней, от которых нет лекарств
Врачи рассказали, почему появляются новые родинки
Гнев может стать причиной плохого здоровья
Кишечные бактерии делают лекарства бесполезными
Видео
Простой способ замедлить старение
ЗОЖ
13:42
Что будет, если каждый день пить молоко
ЗОЖ
01:14
В России изменились правила ОМС
Новости
00:26
В аптеках нашли таблетки, вызывающие рак
Болезни и лекарства
13:42
Россиян предупредили об опасности молока
Болезни и лекарства Новости
03:01
Как понять, что у вас произошел «тихий» инсульт
ЗОЖ Болезни и лекарства
03:32
Врачи будут ждать гуляющих в парках
Новости ЗОЖ
03:04
Как предупредить рак кожи
Болезни и лекарства
02:23
Хирурги вели трансляцию из операционной
Новости
Чем опасен холод для сердечников
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение