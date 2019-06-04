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Женщина опрокинула на себя 6 литров кипятка и выжила 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
В Москве 56-летняя женщина опрокинула на себя кастрюлю с 6 литрами кипятка, получив ожоги более 30% кожи. Женщина сумела сама быстро охладить пораженные участки водой, а родственники вызвали "скорую", которая отвезла пострадавшую в о ожогвый центр городской клинической больницы им. Ф. Иноземцева. Там врачам пришлось буквально бороться за жизнь пациентки, у которой были зафиксированы ожоги от 1 до 3 степени.
Ожоги — одно из самых распространенных травматических бытовых повреждений, в год в России такие травмы получает около полумиллиона человек, однако обычно это мелкие ожоги. Третья степерь ожога — когда поражены все слои эпидермиса и дерма. Обычно ожоги от жидкости бывают небольшими, но глубокими, 2-3 степени. Однако в этом случае большой объем кипятка привел к широкой площади ожога. Только в первые сутки лечения больной было введено более 10 литров различных препаратов внутривенно, чтобы предупредить необратимые изменения в почках, печени и других внутренних органах. Потом было проведено удаление омертвелых участков дермы с помощью гидрохирургического скальпеля и трансплантация кожи. После этого женщина начала активно выздоравливать, и на днях ее выписали домой.
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