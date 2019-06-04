В аптеках нашли таблетки, вызывающие рак

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В российских аптеках нашли таблетки, вызывающие рак 

Рамблер 4 часа назад
Росздравнадзор обнаружил в российских аптеках более 25 миллионов упаковок лекарственных препаратов, которые заявлены как лекарства, понижающие давление, но на самом деле опасны для здоровья больных. По мнению проверяющих, в таких препаратах, как «Валз», «Диован», «Нортиван» и «Микардис» и 25 других лекарств, могут содержаться нитрозамины — токсичные вещества, которые вызывают рак. Все 25 миллионов упаковок лекарств были отозваны из аптек, а производителям были направлены официальные письма с требованием проверить препараты на содержание нитрозаминов. Как отмечается, действующим веществом во всех заподозренных лекарствах являются вещества из группы сартанов.
В данном случае Росздравнадзор действует в соответствии с решением, принятым этой весной европейским Комитетом по лекарственным средствам для человека. Обзор, указывающий на опасность возникновения рака у людей, употребляющих лекарства с сартанами, комитет выпустил еще в феврале. Самый высокий уровень примесей опасных нитрозаминов отмечен у китайских производителей лекарства "валсартан".
Производителей лекарств от давления на основе сартанов попросили пересмотреть технологический процесс на производстве и обеспечить отсутствие примесей нитрозаминов.
Нитрозамины при попадании в организм поражают печень, вызывают кровоизлияния, конвульсии, могут вызвать рак даже при однократном действии. Помимо лекарств, небольшие примеси этих веществ встречаются в косметических продуктах.
Комментарии24
Болезни и лекарства , Видео , Росздравнадзор
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