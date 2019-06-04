Что делать, если у вас обнаружили рак: 5 ценных рекомендаций онколога

Первое и главное правило при обнаружении злокачественной опухоли — не паниковать. И не впадать в уныние. Онкологические заболевания сегодня успешно излечиваются, особенно — выявленные на ранних стадиях. Но очень важен настрой пациента, ведь от его поведения зависит не меньше, чем от врачебных действий. Подробнее о них — в материале Passion.ru и врача-онколога Андрея Коржикова.

Итак, опухоль выявлена. Вдохнули-выдохнули, попросили о поддержке близких. И действуем по следующему алгоритму.

1. Встать на учет и наблюдение к районному онкологу по месту реального жительства.

Почему и зачем?

Во-первых, это необходимо для статистического учета, из которого планируется финансирование каждого региона по количеству наблюдаемых и вновь выявленных онкологических больных.

Во-вторых, для личной уверенности в том, что вы бесплатно будете обеспечены дорогими исследованиями, лечением и динамическим наблюдением в последующие годы. А при необходимости — и крайне недешевыми таргетными препаратами или недоступными без онколога специальными обезболивающими средствами.

2. Безотлагательно пройти комплексное «стартовое» обследование.

Безотлагательно — это не прямо завтра, но и не откладывая на пару месяцев.

Почему и зачем?

Во-первых, для установления истинной распространенности опухоли — необходимо исключить или как можно раньше выявить ее метастазы в других органах и тканях. Это важно для выяснения стадии болезни, определения тактики лечения и последовательности лечебных действий. Другого способа избежать ошибки не существует. Бывают случаи, когда лечение начато или уже проведено, а спустя несколько месяцев, при том или ином исследовании, «вдруг» выявляются метастазы опухоли. Выполнили бы это исследование раньше, и лечебная программа была бы выстроена совершенно иначе.

Во-вторых, для формирования полноценного «стартового» диагностического багажа по всем органам, создания опорной точки на все последующие годы для динамического наблюдения. Метастазы могут возникнуть и через год, три, пять, десять и даже двадцать пять лет. А с чем сравнивать, если подобного исследования раньше не было и не от чего оттолкнуться? Может быть, это никакие и не метастазы, а давно существующие доброкачественные (гемангиомы, кисты) опухоли и поствоспалительные очаги.

КТ (компьютерную томографию);

комплексное УЗИ (щитовидной и молочных желез с регионарными лимфатическими узлами, органов брюшной полости и забрюшинного пространства с парааортальными лимфатическими узлами, органов малого таза с тазовыми, подвздошными и паховыми лимфатическими узлами);

радиоизотопное исследование костей скелета (сцинтиграфию скелета);

МРТ головного мозга. Важно!Стартовое обследование в обязательном порядке должно включать в себя:

По возможности также необходимо сделать МСКТ (мультиспиральную компьютерную томографию) всего тела с контрастированием и ПЭТ КТ (позитронно-эмиссионную томографию).

3. Правильно использовать период до начала основного лечения (операции).

А именно — укреплять свой иммунитет для борьбы с раком.

Почему и зачем?

Во-первых, для того, чтобы опухолевые клетки медленнее размножались. Чем выше у здоровых клеток способность вырабатывать собственный интерферон, тем лучше организм противостоит разрастанию опухоли и появлению метастазов. Если эта возможность снижена, необходимо поддерживать организм готовыми интерфероновыми препаратами. В своей клинической практике я часто использую, например, виферон в виде свечей как дополнительное лечебное средство. Оно обеспечивает противоопухолевую активность, противовоспалительное и детоксикационное действие, лучшую переносимость агрессивных лекарственных средств и снижение лучевых реакций у пациентов, перенесших или получающих лучевую терапию. Свечи с интерфероном особенно показаны при раке шейки матки и яичников, раке почки и предстательной железы, раке толстой кишки, печени и поджелудочной железы, молочной и щитовидной желез, лимфоме. В некоторых СМИ сегодня есть информация о том, что интерфероны вызывают рак. Но это в корне неверно: интерфероны, наоборот, используются во всем мире для лечения онкологических заболеваний.

Во-вторых, для подготовки организма к более «серьезным» препаратам и процедурам. Так, сегодня иммунные препараты в разных формах обязательно включаются в основной лечебный курс при многих видах рака. Их строго назначает врач и прием ведется под постоянным наблюдением.

4. Активно узнавать у лечащего врача и других онкологов обо всех новых тенденциях в борьбе с конкретно вашим видом опухоли.

Почему и зачем?

Во-первых, для того чтобы использовать для лечения самые современные и эффективные препараты. Скажем, в последние годы активно развивается иммунотерапия злокачественных опухолей моноклональными антителами. Это дорогостоящие препараты, имеющие очень четкие показания к применению. Кстати, для того чтобы получать не только нужную информацию, но и сами подобные лекарства, и необходимо встать на учет к районному онкологу.

Во-вторых, для того чтобы не дать возможности окружающим забить вам голову «альтернативной» медициной. Самое неправильное и непродуктивное, что может сделать человек с онкологией — отправиться в «рейд» по знахарям и целителям. Если бы хоть один из них реально излечивал рак, он был бы в списках богачей мира на первом месте. А все сильные мира сего, заболевшие раком — на первом месте в очереди к нему. Но люди почему-то верят тому, что целительница Аделаида с помощью мантр и тайных отваров их вылечит. Хотя ни одного официально зарегистрированного случая такого «излечения» нет.

5. Настраиваться и на борьбу и на победу. И физически, и морально.

И гнать прочь «сочувствующих», не уверенных в успехе и «оплакивающих» вас.

Почему и зачем?

Во-первых, для того, чтобы все свои силы направить на выздоровление. Любой онколог скажет, что реабилитация раковых больных — это серьезный труд. Старайтесь тратить как можно меньше времени и сил на переживания и жалость к себе. Также не позволяйте своим близким «расклеиваться» и впадать в пессимизм или панику.

Во-вторых, чтобы дойти до победного конца. Рак коварен, поэтому в середине пути человек, настроенный на быструю победу, может «сломаться» и опустить руки. Делать этого нельзя. Да, дорога к выздоровлению длинна и непроста, но идущий — ее осилит. Выздоравливать — это большой труд.