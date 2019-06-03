О чем говорит сильная потливость

Потовые железы охлаждают тело в жаркую погоду, поэтому, несмотря на неприятный запах, пот необходим и абсолютно естественен. Однако чрезмерное потоотделение, известное как гипергидроз, даже при умеренной температуре воздуха может быть симптомом серьезных проблем со здоровьем.

Медики различают общий гипергидроз, который проявляется на поверхности всего тела, и локальный, когда часто потеют отдельные участки тела, например ладони, ступни или подмышки.

Общий гипергидроз может быть признаком диабета, лимфатических опухолей, повышенной функции щитовидной железы (гипертиреоз), стенокардии. Его также может вызвать длительный прием алкоголя, антибиотиков (из-за изменений микрофлоры кишечника), а также антидепрессантов. Кроме того, общий гипергидроз часто возникает на фоне менопаузы и избыточного веса.

Локальный гипергидроз — частый спутник стресса и обусловлен наследственностью. Обычно он проявляется в подростковом возрасте. Кстати, виной мокрых ног может и плоскостопие. Локальный гипергидроз обычно не опасен для здоровья, но доставляет психологический дискомфорт.