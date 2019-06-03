Какие лекарства нельзя принимать летом

Микс некоторых лекарственных препартов и ультрафиолета может оказаться токсическим из-за сложной реакции, протекающей при приеме медикаментов в организме. Эта реакция делает клетки кожи человека более чувствительными к солнечному свету.

Врачи предупреждают

Нельзя сочетать пребывание на солнце и прием следующих препаратов:

— антибиотиков из группы тетрациклинов, хинолонов и фторхинолонов;

— пироксикама, напроксена или диклофенака (торговое название препарата может быть другим, важно действующее вещество) из обезболивающих;

— мочегонных препаратов на основе фуросемида и гидрохлортиазида;

— антиаритмических средств с действующими веществами амиодароном или дизопирамидом;

— экстракта зверобоя.

С особой осторожностью также надо относиться к пребыванию на солнце в случае приема лекарств из группы сульфаниламидов, например, ко-тримоксазола, гормональных контрацептивов, различных мазей на деготной основе, а также кремов с использованием масла лаванды, эвкалипта или бергамота. Все эти средства повышают чувствительность кожи к ультрафиолету и могут вызвать солнечный ожог за короткое время, а также навсегда испортить кожу некрасивыми пигментными пятнами.

Если же прием медикаментов неизбежен, следует ограничить свое пребывание на солнце и всегда носить одежду, закрывающую кожу: рубашки и платья с длинными рукавами, брюки, носки, шляпку и летние перчатки.