Антибактериальные маски: в чем их опасность

На протяжении последних десятилетий считалось, что медицинская маска — действенная профилактика распространения и развития инфекций. Такие повязки, по мнению большинства, способны уберечь носоглотку, лёгкие, горло, нос от контакта с вирусами и бактериями, защитить от недугов, передающихся воздушно-капельным путём.

Антибактериальные маски: мифы и реальность

В то же время эксперты ВОЗ уверены, что неправильное использование таких повязок в разы повышает риск заражения. Всё дело в том, что в период эпидемий (гриппа, стрептококковой инфекции, ОРВИ), население активно скупает эти простые и дешёвые средства защиты, рассчитывая с помощью медицинской маски защитить дыхательные пути. Однако не все знают, что одноразовые повязки производят из тонких слоёв нетканого сырья, волокна которого не способны задерживать заражённые частицы микроскопического размера. Они являются непреодолимой преградой лишь для капель мокроты и слюны, образующихся при чихании и кашле, но легко пропускают через свою поверхность, а также с боков, там, где материал неплотно прилегает к лицу, мельчайшие (незаметные невооруженному глазу) болезнетворные микроорганизмы.

Более того, спустя короткий (один-два часа) промежуток времени сама антибактериальная повязка превращается в рассадник инфекции. Как только материал стал влажным от выдыхаемого и вдыхаемого воздуха, защитная функция теряется и маска сама становится питательной средой, идеальной для продуцирования бактерий и вирусов. Если не менять защитный атрибут каждые пару часов, риск распространения инфекции существенно возрастает.

Чем же опасны одноразовые маски для здоровых? Все, кто в период эпидемий стремится снизить риск заражения вирусными инфекциями, должны помнить, что не стоит полностью полагаться на маску, как на единственное средство защиты, поскольку вирусологи уверяют: их применение имеет ограниченную эффективность. В среднем повязки пропускают около 40% опасных микроорганизмов. Их следует использовать только при контакте с больными, при посещении во время эпидемий гриппа учреждений здравоохранения.

Носить защитный аксессуар желательно в течение ограниченного времени и только в помещении (не на открытом воздухе). В противном случае под антибактериальной маской образуется тёплая и влажная среда значительно повышающая риск инфицирования вирусами, другими вредоносными микробами.

Взрослые и дети, которые уже испытывают недомогание, благодаря ношению маски предупреждают распространение респираторных выделений (слизи, находящейся в носоглотке), защищая окружающих от возможного инфицирования. Носителям инфекции следует помнить, что это средство защиты эффективно лишь в случае частой (каждые полтора-два часа) замены. Кроме того, медицинская одноразовая маска должна быть из нетканого материала. Несоблюдение этих простых правил значительно продлевает период болезни, осложняет её течение.