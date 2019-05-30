9 мифов об аутизме, которые вредят сообществу

Расстройство аутического спектра является неврологическим изменением, которое встречается примерно у 1% населения. В значительной степени таких людей неправильно понимают, потому что разговоры об этом нарушении достаточно табуированы. Вредные мифы и стереотипы повторяются от человека к человеку, что в целом негативно влияет на тех, у кого наблюдается аутизм. Исследование Общества Аутизма, проведенное в 2018 году, показало, что подобные заблуждения и проблемы в общении вызывают психологический стресс у людей с РАС, поэтому Heroine решил разобрать несколько популярных мифов и заблуждений об аутизме.

Миф: аутизм — это болезнь

Расстройство аутистического спектра представляет собой расстройство нервного развития, которое нарушает способность человека общаться и взаимодействовать с другими. Им никак нельзя заразиться, и его нельзя вылечить — только минимизировать степень сопутствующих проблем. Существует более одного типа аутизма, вызванного различными генетическими комбинациями и факторами окружающей среды. Люди с аутизмом имеют проблемы с общением, но их нельзя считать больными.

Миф: люди с аутизмом умственно отсталые

Аутизм никак не связан с умственными способностями. Многие люди с аутизмом имеют нормальный или высокий IQ, а некоторые могут даже быть чрезвычайно успешными в математике, физике или творческих направлениях.

Миф: люди с аутизмом не могут чувствовать или выражать какие-либо эмоции

Аутизм не делает человека неспособным чувствовать. Зато он влияет на умение человека понимать негласное межличностное общение. Человек с аутизмом может не заметить грусти или расстройства, ориентируясь только на язык тела и не замечая интонации. Но когда эмоции передаются более прямо, люди с аутизмом демонстрируют сочувствие, сострадание или радость соответственно.

Миф: Люди с аутизмом ведут себя одинаково

Аутизм — расстройство спектра, а значит, его характеристики отличаются от человека к человеку. Кинематограф закрепляет стереотип о том, что люди с аутизмом — это ученые или гении, обладющие выдающимися способностями. Однако персонаж из кино может быть совершенно не похож на человека с аутизмом, встречающегося тебе в жизни. Ограничения и преимущества у всех распределяются по-разному, поэтому не стоит обобщать.

Миф: аутизм — это только расстройство мозга

Исследования показали, что многие люди с аутизмом также имеют сопутствующие заболевания — повышенную чувствительность к еде, эпилепсию, желудочно-кишечные расстройства и аллергии.

Миф: люди с аутизмом не хотят дружить

Если ты хоть раз встречала человека с аутизмом и посчитала его недружелюбным, вполне вероятно, он просто не может сообщить о своем желании выстроить здоровые отношения из-за своих плохих социальных навыков. Несколько лет назад считалось, что люди с аутизмом предпочитают изоляцию, но это оказалось лишь теорией. Люди с РАС могут и хотят иметь отношения, как дружеские, так и любовные. Но им сложно этого достичь из-за неумения распознавать негласные сигналы. Сейчас ученые считают, что использование социальных сетей может положительно сказываться на выстраивании отношений при наличии расстройства.

Миф: людям с аутизмом лучше давать рутинную работу

Не существует определенного типа работы, которая подойдет всем людям с РАС. Некоторым могут нравиться повторяющиеся и циклические задачи, другим — что-то абсолютно противоположное. Ярлык инвалидности и ограниченных возможностей никак не накладывает на всех людей желание работать в одной отрасли.

Миф: аутизм вызван вакцинацией

Вакцины не вызывают аутизм. Растиражированное исследование, в котором было сказано, что вакцинация может приводить к аутизму, было признано ложным, а медицинскую лицензию человека, который ее написал, — отозвали. Многочисленные университеты много раз проверяли эту теорию и не нашли никаких достоверных доказательств того, что связывало бы аутизм и вакцины.

Миф: люди с аутизмом жестоки

Из-за чрезвычайного освещения криминальных случаев с участием людей аутического спектра создалось впечатление, что аутичные люди склонны к насилию. Реальных же доказательств этому утверждению не нашлось. Согласно Обществу Аутизма, люди с РАС более склонны быть жертвами насилия, чем совершать его. Если же кто-то ведет себя агрессивно — значит, скорее всего, он просто отвечает на насилие, проявленное к нему.