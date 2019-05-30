ВОЗ исключила трансгендерность из списка психических заболеваний

Всемирная организация здравоохранения исключила трансгендерность из списка психических заболеваний, сообщает CNN. Решение принято на 72-й сессии ВОЗ в рамках реформы Международной классификации болезней.

С 2022 года из новой редакции документа исчезнут пункты «транссексуализм» и «расстройство гендерной идентичности». Вместо этих понятий появится новый блок «половое несоответствие», причем не в разделе «психические расстройства», а в «состояниях, относящихся к сексуальному здоровью».

Решение Всемирной ассамблеи здравоохранения, в которую входят представители 194 стран, в том числе Россия, комментирует врач-психиатр высшей категории Николай Кибрик.

Николай Кибрик

врач-психиатр высшей категории

«Это для них не помощь же какая-то, их просто освобождают от оказания помощи специалистами. Это трагедия для них, потому что, в принципе, мы же оказываем им помощь и поддержку. Разные бывают ситуации, не только мы помогаем им в плане социальной адаптации, изменив, так сказать, паспортные данные. Они будут в какой-то степени лишены этой возможности. При определенной психической патологии это наблюдается, как симптом заболевания. Значит, в какой-то степени помощь им будет ограничена. Это и страховые компании, которые заинтересованы в этом, чтобы не оказывать определенную помощь, так ведь? То есть это чисто психологический подход без учета врачебного представления о данной патологии. Я не буду критиковать МКБ-11, но поживем-посмотрим. Я не футуролог, поэтому буду работать в течение этих двух лет по тому, как рекомендует Минздрав ».

В ВОЗ настаивают, что перенос трансгендерности из ментальных расстройств в состояния сексуального здоровья принесет пользу людям с подобными особенностями. По словам координатора программы сексуального здоровья организации Лейлы Сэй, реформа позволит снизить стигматизацию уязвимой категории населения, сохранив для трансгендеров доступ к медицинским услугам.