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Как остеопатия поможет справиться с депрессией и неврозами: советы врача 

Passion.ru 4 часа назад
Фото: Passion.ru
Депрессия, наряду с другими психическими заболеваниями, является одной из самых часто встречаемых «болезней» нашего времени. Чаще всего мы «виним» в этом стресс, перегруз на работе, плохую экологию, нездоровый образ жизни, переживания и плохую погоду. Иногда причиной депрессии могут быть не только психологические проблемы, но и физические. О неочевидной причине возникновения ряда психических заболеваний специально для Passion.ru рассказывает врач-остеопат и краниопостуролог Владимир Животов.
В практике остеопатов постоянно встречаются пациенты, которые обращаются с жалобами на депрессию. Помимо конкретных проблем с опорно-двигательным аппаратом, они жалуются на те или иные психические заболевания, многие в момент обращения принимают антидепрессанты.
И люди, как правило, ищут причину своей депрессии в привычных и очевидных для них вещах, таких как проблемы на работе, неудачи и стрессовые ситуации, которые происходят в их жизни. И практически никто не знает о том, что многие психические заболевания, в том числе депрессия, могут быть связаны с проблемами черепа, а именно с зажимами и ограничением подвижности в швах черепа, вызванными давними травмами головы.

Как это работает?

Если у человека есть проблемы черепа, зажимы, кости черепа расположены неправильно. Из-за этого сосуды, питающие мозг, сдавливаются, и мозг не получает необходимое ему количество артериальной крови.

А зачем она ему нужна?

Как минимум, для нормального функционирования и выработки гормонов, отвечающих за наше хорошее настроение: окситоцина, эндорфина, серотонина и дофамина. Все эти гормоны вырабатываются в подкорковых центрах, продолговатом мозге и лобной доле. Если в мозг не поступает достаточно артериальной крови, данные участки перестают выполнять свои функции надлежащим образом, проще говоря, они не вырабатывают необходимое количество тех самых «гормонов счастья».
В таком случае человек без видимых на то причин может находиться в состоянии стресса, депрессии, чувствовать себя весьма подавленно. И плохая погода здесь ни причем.
И если вы будете постоянно стимулировать выработку гормонов радости сладостями, вырастет разве что второй подбородок, а количество гормонов останется прежним до тех пор, пока не восстановится правильное кровоснабжение мозга. Добиться это можно только посредством остеопатического лечения.
Врач-остеопат восстанавливает правильное положение костей, освобождая таким образом кости черепа и сосуды, питающие мозг. Как следствие, кровоснабжение мозга восстанавливается, и все его участки функционируют так, как это предусмотрено природой.
Основатель краниального направления остеопатии длительное время изучал особенности связи психических заболеваний с проблемами черепа опытным путем. Он зажимал себе голову ремнями и другими подобными приспособлениями. После чего он отмечал, что у него ощутимо менялось психическое состояние: он становился несдержанным, злым, нервным.
Более того, в последние годы написано немало научных работ и проведено достаточное количество исследований, подтверждающих тот факт, что остеопатическое лечение снижает и даже устраняет проявление неврозов у людей.
И не только. Существует целый ряд проблем, в которыми можно бороться посредством остеопатического лечения. Как я уже отметил выше, это неврозы, а также неустойчивые настроения, вспышки агрессивности, повышенная утомляемость, депрессия, стресс, подавленность.

Тело + голова

В нашем организме все взаимосвязано. Нельзя рассматривать отдельно какие-то его части и лечить их независимо от остальных. Если мы говорим о психических заболеваниях и расстройствах, нельзя работать только с головой и получить отличный результат. Вот почему сеансы психотерапии, чтение соответствующей литературы и антидепрессанты далеко не всегда помогают людям справиться с проблемой. Да, они могут дать временное облегчение, но рано или поздно это состояние вновь «накроет» — при первом сильном раздражителе.
Для того чтобы получить стабильный результат, требуется комплексный подход: важно работать и с телом, и с головой. В организме человека скапливается большое количество законсервированной информации. И только телесный подход помогает ее освободить, что крайне важно, если речь идет о лечении психических заболеваний.
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Болезни и лекарства , passion.ru
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