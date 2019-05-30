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Чем на самом деле опасен тополиный пух 

Рамблер 47 минут назад
Фото: Рамблер
Женские деревья двудольного бальзамического тополя, которым озеленяли многие российские города в советское время, по весне производят множество пуха. Выбор именно этого дерева для озеленения крупных городов, прежде всего Москвы, можно понять: тополь неприхотлив, растет быстро, хорошо переносит холода, загазованность и полутьму. Но обилие пуха и его опасность для здоровья горожан сводит эти плюсы к нулю.
Тополиный пух при попадании на слизистую носа раздражает находящиеся там волосковые клетки и провоцирует резкую ответную реакцию организма у аллергиков. Помимо чисто механического воздействия, тополиный пух подхватывает и переносит аллергенную пыльцу других растений — цветов и цветущих деревьев. В результате он вызывает раздражение, которое у людей, склонных к аллергии, приводит к отеку слизистой, затруднению дыхания, а у людей с полипами — рост полипозной ткани. Опаснее всего тополиный пух для астматиков: даже на фоне устойчивой ремиссии взаимодействие с ним порой вызывает тяжелый приступ.

Как спасаться

Существует два основных подхода к сохранению своего здоровья во время цветения тополей. Первый — это уехать из города на пару недель на север или на юг, чтобы переждать цветение. Второй — принимать профилактически антиаллергенные препараты и стараться находиться в закрытых помещениях, куда пух не может проникнуть, а по улицам передвигаться в марлевой повязке.
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