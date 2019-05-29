Аллергия: 5 нетипичных симптомов и способы их облегчить

Симптомы аллергии так же разнообразны, как и её причины. А стандартные вестники аллергии могут указывать на другие заболевания. Поставить точный диагноз всегда может только врач, но проверить себя самому тоже. Особенно если вы никак не вылечитесь.

Необычные симптомы аллергии

1. Свистящее дыхание и хрипы в лёгких

Что мы предполагаем? В первую очередь стоит исключить опасные заболевания: пневмонию, туберкулёз, астму и рак. Кроме того, лёгкие поражаются при редких аутоиммунных заболеваниях.

Как это связано с аллергией? Аллергия возникает как необычная реакция на обычную неопасную вещь. Организм начинает вырабатывать антитела и химические вещества, известные нам как гистамины. Эти гистамины вызывают воспаление, иногда в очень необычных местах. Например, в лёгких.

2. Кашель

Что мы предполагаем? Скорее всего, мы подумаем на ОРВИ или грипп. Исключить их легко, если кашель не проходит через недельку-другую. Ещё этот симптом возникает при бактериальных инфекциях: бронхит, ларингит, ангина и многие другие. Обычно они сопровождаются сильной болью в горле, поэтому их сложно упустить. Кроме того, исключить нужно астму, рак лёгких и саркоидоз, которые могут угрожать жизни.

Как это связано с аллергией? При аллергии кашель может появиться потому, что аллерген проходит сквозь дыхательные пути. Это поможет выявить тип аллергии и быстрее начать лечить её.

3. Спазмы в животе

Что мы предполагаем? Несварение, отравление, аппендицит, гастрит, панкреатит и язва — вот типичные причины спазмов в животе. Конечно, рак желудка тоже вызывает спазмы, но он редко возникает на пустом месте.

Как это связано с аллергией? Боли в животе могут возникать при пищевой аллергии. Поэтому желудочно-кишечный тракт тоже может реагировать протестом на какой-то продукт.

4. Тошнота и рвота

Что мы предполагаем? Отравление, язва, беременность. Вас просто может укачать в конце концов. Тошнота возникает по множеству причин, но это не повод её игнорировать. Для каждой ситуации есть свои лекарства. Если они не помогли, подумайте об аллергии.

Как это связано с аллергией? Как и в случае с болью в животе, тошнота возникает как часть комплексной реакции. Симптомы, связанные с желудочно-кишечным трактом, скорее всего указывают на пищевую аллергию.

5. Неприятный запах изо рта

Что мы предполагаем? От элементарной нехватки гигиены, до скопления гноя и проблем с клапаном в желудке. Обычно мы догадываемся о причинах этого симптома.

Как это связано с аллергией? Аллергия вызывает воспаление и отёк некоторых частей тела, внутри образовывается благоприятная среда для размножения бактерий. Особенно в области носоглотки. Отсюда и неприятный запах.

Стандартные симптомы аллергии

6. Сыпь

При аллергии. Сыпь обычно зудящая, но это не стопроцентный признак аллергической сыпи. Выделяют три типа кожной аллергии:

Экзема: покраснения и стянутость, сильный зуд и образование корочки на коже

Крапивница: плоско выпуклые пятна, у которых при нажатии белеет центр

Контактный дерматит: краснота и отёчность кожи в месте контакта с предполагаемым аллергеном.

Что ещё это может быть? Даже у одной экземы около двенадцати групп причин, среди которых и грибковые инфекции, и повышенное выделение кожного сала, и реакция на какие-то лекарства. Сыпь может быть и в виде акне.

7. Заложенность носа, насморк и чихание

При аллергии. Заложенность, текущие сопли и постоянное чихание — это попытки организма вытолкнуть аллерген наружу. Эти симптомы не исчезнут, пока вы поддерживаете контакт с аллергеном.

Что ещё это может быть? Первой мыслю будет ОРВИ, но она проходит сама через неделю. Ринит (или насморк) может быть симптомом искривлённой перегородки в носу. Заложенность может быть итогом долгого использования сосудосуживающих капель и спреев. А чихаем мы можем и от яркого света. Врач-отоларинголог поможет выяснить причину симптомов и выписать лечение.

8. Покраснение глаз, слезоточивость и зуд

При аллергии. Из-за «вражеского» аллергена воспаляется конъюнктива — прозрачная ткань на внутренней части век. Отсюда слезы, зуд и краснота.

Что ещё это может быть? Бактериальный или инфекционный конъюнктивит. Такие же симптомы бывают при попадании инородного предмета в глаз и даже при неправильном использовании контактных линз. Помните: при бактериальном конъюнктивите могут появиться серо-зелёные выделения.

9. Отёк Квинке

При аллергии. Лицо или его отдельные части увеличиваются и опухают. Носоглотка и гортань в том числе. Симптом вызывает удушение, действовать необходимо сразу же. Чаще всего ангионевротический отёк вызван именно аллергией, поэтому нужно убрать аллерген подальше и вызвать скорую.

Что ещё это может быть? В редких случаях ангеоневротический отёк может быть наследственным заболеванием. Тогда причины куда более сложные, а лечение необходимо продолжать всю жизнь.

Как отличить аллергию от всего остального?

Конечно же, сходить к врачу. Если симптом мучает вас не первый год, а остальные болезни исключены, аллерголог проведёт нужные анализы и выявит аллерген. Для самопроверки есть два универсальных совета:

Следить за сезонностью симптомов: аллергия чаще всего обостряется в весенне-летний период, когда начинается цветение и созревание большинства аллергенов.

Оценивать симптомы в совокупности: даже самый необычный симптом аллергии обычно сопровождается типичными проявлениями со стороны ЛОР-органов.

Как облегчить симптомы аллергии?

1. Исключите аллергены

Это первый шаг при любой аллергии. Особенно, если она вызывает сложные симптомы, вроде отёка Квинке. Внимательно изучайте составы покупных полуфабрикатов, потому что даже малейшая доза продукта может быть опасна для жизни. Кроме еды обязательно обращайте внимание на бытовую химию. Если в ней содержится экстракт (наиболее концентрированное состояние) вашего аллергена, то опасность возрастает.

2. Не пускайте аллергены в дом

Они накапливаются в одежде и волосах, оседают на нашу кожу и слизистые. Поэтому после целого дня на улице или на работе бросьте одежду в стирку и примите душ. Проветривайте комнату только после дождя, а одежду сушите внутри квартиры или дома.

3. Увлажняйте всё вокруг

Во-первых, очень действенна частая влажная уборка. Органы дыхания и глаза будут благодарны воздуху без пыли. Да и воздух в целом станет более влажным. Во-вторых, дополнительно увлажняйте воздух. Это препятствует быстрому скоплению пыли снова. В-третьих, увлажняйте слизистые. Промывка носа, полоскание горла и капли в глаза не дадут задерживаться аллергенам в вашем организме.

4. Перестаньте носить линзы

Глаза в линзах к вечеру пересыхают, а пересушенная слизистая легко «пропускает» аллергены. Более того, они могут попасть прямо под линзу и тогда уже точно не выберутся оттуда.

Эти способы распознать аллергию — лишь подсказки и прямое напутствие обратиться к аллергологу-иммунологу. Аллергия — индивидуальная реакция организма. Обязательно обратитесь к специалисту, чтобы получить профессиональные рекомендации. И будьте здоровы.