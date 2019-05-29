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Мед эффективен в лечении герпеса 

Yellmed 5 часов назад
Фото: Yellmed
В народной медицине мед получил широкое признание благодаря противогрибковым и противовирусным свойствам, однако врачи не слишком тщательно изучали его эффективность.
К такому выводу пришли ученые из Новой Зеландии, пишет Daily Mail.
В исследовании приняли участие более 950 человек. Все участники эксперимента пожаловались на недавно вспыхнувший герпес на губах. Часть людей лечила вирус при помощи ацикловира, остальные — медом, смешанным с глицерином. Натуральный продукт был получен из дерева кануки и прошел стерилизацию.
Оказалось, два метода одинаково эффективны. Мед прекрасно справился с проявлением инфекции, как и противовирусный крем. Полное выздоровление наступило через 9 дней без каких-либо побочных эффектов.
«Пациенты, предпочитающие натуральную и альтернативную медицину, могут быть уверены в действенности лекарства на основе меда в качестве дополнительного способа лечения простудных заболеваний», — отмечают авторы исследования.
Тем не менее, полностью полагаться на народную медицину при вирусных недугах специалисты не советуют. Залогом выздоровления станут только своевременное обращение к врачу и комбинированная терапия.
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Болезни и лекарства , Новости
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