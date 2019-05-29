Ученые объяснили, как выявить ранние признаки деменции

Эксперты из США утверждают: первые признаки болезни Альцгеймера могут появиться за 30 лет до ее начала.

Болезнь Альцгеймера — заболевание, при котором клетки мозга начинают отмирать, что приводит к слабоумию в пожилом возрасте. Специалисты из университета Джонса Хопкинса выявили основные факторы, которые могут предсказывать недуг задолго до его появления, пишет healthline.com.

В основу исследования легли данные медицинских карт 290 человек в возрасте от 40 лет и старше. Все участники эксперимента были отобраны на основе наличия риска заболевания. На протяжении 15 лет ученые следили за испытуемыми. К концу исследования 81 человек уже страдал деменцией.

С помощью МРТ-сканирования за 10 лет до того, как стали очевидными когнитивные проблемы, ученые заметили у пациентов уменьшение височной доли мозга, отвечающей за долговременную память. А еще за 35 лет до начала болезни в их спинномозговой жидкости отмечалась повышенная концентрация тау-белка, который играет ключевую роль в запуске механизмов болезни Альцгеймера.

По данным ВОЗ, в мире около 50 миллионов людей страдают деменцией, причем более 50% из них проживают в среднеразвитых и развивающихся странах.

По замечанию ученых, в группе риска находятся люди, чьи близкие родственники страдали от данного недуга. Повышенной опасности подвергаются также мужчины и женщины с диабетом, плохим питанием и малоподвижным образом жизни.

Специалисты отмечают: при когнитивных проблемах в мозге наблюдаются серьезные повреждения. Никто не может изменить генетический риск, однако существуют вещи, которые сведут его к минимуму: поддержание нормального веса, соблюдение диеты с низким содержанием жиров и достаточное количество физических упражнений.

Оценивать риск развития болезни ученые предлагают с помощью визуализации мозга и анализа спинномозговой жидкости минимум за 10 лет до возможного появления симптомов.

Ранняя диагностика позволит пациенту решить семейные вопросы, поговорить с родственниками о будущем, спланировать финансы, высказать пожелания по поводу лечения. И самое главное — у человека будет возможность принять участие в клинических испытаниях лекарств, определить наиболее эффективные для себя препараты.

Ранее Yellmed рассказал, что на деменцию может указывать внезапное изменение массы тела в пожилом возрасте.