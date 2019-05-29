Россиян предупредили об опасности молока

Главный ветврач РФ предупредил об опасности молока. В нем могут содержаться опасные вирусы.

Жителям России рассказали об опасности молока. По словам главного ветеринарного врача России Николая Власова, молоко может быть опасным для организма человека, так как в нем могут находиться антибиотики или же вирус лейкоза.

Как отметил Власов, вирус лейкоза является онкогенным. И в настоящее время уже научно установлено, что он размножается в грудной железе у женщин. Из-за этого вируса упредставительниц прекрасного поламогут появляться новообразования.

Также ветврач сказал, что пастеризация не всегда убивает модификации клеток вируса. Домашнее кипячение также не помогает справиться со споровыми формами и с другими вирусами, пишет РГ.

Отметим, что недавно Росконтроль назвал опасные для здоровья марки молока. Эксперты проверили молоко марок «Село Зеленое», «Агуша», «Простоквашино», «Красная цена», «Дмитровский молочный завод», «36 копеек» и «Честное молоко».

Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин