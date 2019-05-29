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Россиян предупредили об опасности молока 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 6 часов назад
Фото: pixabay
Главный ветврач РФ предупредил об опасности молока. В нем могут содержаться опасные вирусы.
Жителям России рассказали об опасности молока. По словам главного ветеринарного врача России Николая Власова, молоко может быть опасным для организма человека, так как в нем могут находиться антибиотики или же вирус лейкоза.
Как отметил Власов, вирус лейкоза является онкогенным. И в настоящее время уже научно установлено, что он размножается в грудной железе у женщин. Из-за этого вируса упредставительниц прекрасного поламогут появляться новообразования.
Также ветврач сказал, что пастеризация не всегда убивает модификации клеток вируса. Домашнее кипячение также не помогает справиться со споровыми формами и с другими вирусами, пишет РГ.
Отметим, что недавно Росконтроль назвал опасные для здоровья марки молока. Эксперты проверили молоко марок «Село Зеленое», «Агуша», «Простоквашино», «Красная цена», «Дмитровский молочный завод», «36 копеек» и «Честное молоко».
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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Болезни и лекарства , Новости , ФедералПресс
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