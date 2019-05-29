Из красного вина намерены создать лекарство

Ресвератрол — антиоксидант, в большом количестве содержащийся в винограде и являющийся эффективным средством в борьбе с целым рядом заболеваний. До сих пор ученые не смогли создать на его основе препаратов, однако группа исследователей из Королевского колледжа в Лондоне намерена сделать это в ближайшее время.

Как рассказали авторы исследования, ресвератрол является молекулой красного вина. Он взаимодействует с белком в стенках кровеносных сосудов, приводя к расширению последних и снижению давления.

О том, что препарат на основе этого антиоксиданта будет эффективен в борьбе с высоким давлением, доказали эксперименты на мышах: после употребление ресвератрола у них отмечалось снижение давления, равное 20 миллиметрам ртутного столба. Причем, эффект наступал уже через 15 дней.

Ученые считают, что возможно создать принципиального нового класса препаратов на основе ресвератрола. При этом они подчеркнули, что сам вино в снижении давления не поможет: для такого эффекта пришлось бы выпивать около тысячи бутылок в день.