7 опасных болезней, о которых расскажут ногти

7 опасных недугов, о которых расскажет состояние ногтей

Иногда организм посылает нам тревожные сигналы — например, о том, что ему не хватает тех или иных полезных веществ, или о том, что в нем развивается какое-то заболевание. И порой для того чтобы предотвратить беду, достаточно просто вовремя на них среагировать и записаться к врачу, вот только знают об опасных симптомах далеко не все. И сегодня мы поговорим о болезнях, которые можно «вычислить» по состоянию ногтей. Рассказываем, признаком какого недуга может быть темная полоса на ногтевой пластине и что делать, если у вас то и дело ломаются ногти.

Подногтевая меланома

Непривычная бледность ногтевой пластины может быть первым вестником развивающейся меланомы ногтя. Эта та же меланома — смертельно опасное онкологическое заболевание кожи, вот только развивается она не из родинки, а под ногтевой пластиной. Следующая стадия — появление коричневой или черной полосы по всей длине ногтя, от ногтевого валика до самого края. И в этом случае необходимо немедленно обратиться к врачу, так как меланома очень плохо лечится и быстро дает метастазы во все внутренние органы. Впрочем, появление подобной полосы не обязательно говорит о возникновении меланомы — такое может случиться при грибковом поражении ногтя и вследствие приема некоторых лекарств.

Псориаз

Если ногти вдруг начали желтеть, вполне вероятно, что у человека развивается псориаз — хроническое заболевание кожи, при котором на теле появляются папулы — пятна, сливающиеся между собой и превращающиеся в бляшки. К слову, этот признак проявляется на ранней стадии заболевания, когда вылечить его намного проще. Кроме того, желтый оттенок ногтевой пластины может говорить о заболевании печени, ну, или о том, что человек слишком много курит.

Анемия

Голубоватый оттенок ногтей — первый симптом анемии, в народе — малокровия, понижения уровня гемоглобина в крови. Помимо изменения цвета ногтевой пластины, признаками этого состояния могут быть бледность кожи и слизистых, приступы головокружения, быстрая утомляемость, мигрень и учащенное сердцебиение. Надо отметить, что посинение ногтей может сигнализировать не только о зарождении анемии, но и о проблемах с органами дыхания и нарушении кровообращения.

Нарушение обмена веществ

Поперечные лунки на ногтях могут быть признаком нарушения обмена веществ. Еще одна возможная причина — постоянные стрессы. Ну и третья, самая очевидная: вмятины на ногтевой пластине могут появляться из-за банальной травмы ногтя, которую вы могли даже не заметить.

Обезвоживание

Продольные полоски по всей длине ногтя у пожилых людей — явление распространенное и не опасное: именно так, по сути, проходит процесс старения ногтевой пластины. А вот если такие полосы возникли у человека в молодом возрасте, это вполне может говорить о нехватке жидкости в организме, которая вот-вот перейдет в обезвоживание.

Сахарный диабет

Ломкость ногтей может быть симптомом многих заболеваний, в том числе говорить о нарушениях в работе сердца, сосудов и эндокринной системы. А еще постоянно ломающиеся ногти входят в перечень признаков сахарного диабета. Но все же чаще всего ногтевая пластина ломается не из-за опасных недугов, а из-за обыкновенной нехватки витаминов, А, D, Е, а также цинка и железа. Поэтому, если, помимо ломких ногтей, вас ничего не беспокоит, начать лучше с приема витаминов.

Дефицит кальция

Сигналом о том, что ваш организм испытывает острую нехватку кальция, будут маленькие белые пятнышки на ногтях, которые хотя бы раз в жизни появлялись у каждого человека. Такие пятна могут «украшать» только один или сразу все ногти, неожиданно появляться и так же внезапно исчезать, увеличиваться в размерах и принимать самые причудливые формы. Кроме того, вам стоит задуматься о восполнении дефицита цинка, признаком которого являются подобные отметины. К слову, больше всего кальция содержится в сое, миндале, тыквенных семечках, бананах, рыбе и молочных продуктах, а цинка — в арахисе, говядине, фасоли и яичных желтках.