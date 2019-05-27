5 самых страшных вирусов для человека

В мире существует огромное количество вирусов, которые могут стать причиной различных заболеваний человека. Некоторые из них не так страшны, но есть и крайне опасные.

Вирус денге

Этот опасный вирус, разносчиком которого являются комары, летучие мыши, обезьяны и сами люди, вызывает страшную Лихорадку денге. В половине случаев люди, которых настигло заболевание, погибают. Чаще всего вирус «злодействует» в странах Африки, Южной и Юго-Восточной Азии, а также в странах Карибского бассейна.

Вирус оспы

Этот вирус поражает только человека и является возбудителем одноименного заболевания, во время которого отмечается озноб, быстрое повышение температуры, рвота, боли в области поясницы. На второй день на теле больного появляется сыпь, превращающаяся затем в гнойные пузырьки. В XX веке эта болезнь унесла жизни около 500 миллионов людей. Последний случай заболевания зафиксирован в 1977 году.

Вирус бешенства

Вирус вызывает опасное заболевание, при котором происходит поражение центральной нервной системы. Первые признаки (повышение температуры, агрессия, галлюцинации, бред, плохой сон) проявляются поздно. Болезнь успевает поразить мозг, считается неизлечимой. Без вакцинации удалось выжить лишь троим людям. Передается вирус бешенства со слюной инфицированного животного.

Вирус Ласса

Этот смертоносный вирус — возбудитель лихорадки Ласса. Заболевание, встречающееся у человека и приматов, впервые было диагнострировано в 1969 году в городе Ласса (Нигерия). Вирус поражает почки, органы дыхания, центральную нервную систему. Встречается в странах Западной Африки.

ВИЧ

Вирус иммунодефицита человека на сегодняшний день считается самым опасным. Вылечить инфицированного человека пока, к сожалению, невозможно. Однако при своевременном медицинском вмешательстве зараженные вирусом люди могут жить долгие годы. Передается половым путем и через кровь.