Чем можно заразиться в общественном транспорте

Общественный транспорт — неотъемлемая часть жизнь и редкий человек может совсем без него обойтись. Но именно поэтому там можно легко заразиться. Особенно опасно в этом смысле метро из-за спертого и влажного воздуха. Это идеальная среда для вредных микроорганизмов. Чем же чаще можно заболеть, проехавшись в автобусе или метро?

Во-первых — это все заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем, прежде всего ОРВИ, грипп, инфекционный мононуклеоз и туберкулез. При кашле вирусы легко преодолевают от 2 до 5 метров.

Разумеется, в час пик избежать близкого контакта сложно, но есть универсальные правила — не трогать глаза, нос и рот руками, не есть и не пить в транспорте.

Во-вторых — различные кожные болезни, такие как чесотка, бородавки, стригущий лишай, экзема. Главный очаг распространения — поручни, поэтому старайтесь как можно меньше трогать их руками или не пренебрегайте перчатками. Если же погода к ним не располагает, чаще протирайте руки антисептиком.

Кроме того, опасность представляет педикулез и герпес. Впрочем, герпесом в той или иной форме заражено большинство людей, но если ваш организм ослаблен, то герпес не замедлит проявится. А вот в случае педикулеза, вши, если их много, могут случайно упасть с волос носителя и «прописаться» на новом месте. Особенно, если речь идет об автобусе или вагоне метро, набитом людьми. Единственная защита — головной убор, целиком закрывающий волосы.