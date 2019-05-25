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Чем можно заразиться в общественном транспорте 

Рамблер 2 часа назад
Фото: pixabay
Общественный транспорт — неотъемлемая часть жизнь и редкий человек может совсем без него обойтись. Но именно поэтому там можно легко заразиться. Особенно опасно в этом смысле метро из-за спертого и влажного воздуха. Это идеальная среда для вредных микроорганизмов. Чем же чаще можно заболеть, проехавшись в автобусе или метро?
Во-первых — это все заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем, прежде всего ОРВИ, грипп, инфекционный мононуклеоз и туберкулез. При кашле вирусы легко преодолевают от 2 до 5 метров.
Разумеется, в час пик избежать близкого контакта сложно, но есть универсальные правила — не трогать глаза, нос и рот руками, не есть и не пить в транспорте.
Во-вторых — различные кожные болезни, такие как чесотка, бородавки, стригущий лишай, экзема. Главный очаг распространения — поручни, поэтому старайтесь как можно меньше трогать их руками или не пренебрегайте перчатками. Если же погода к ним не располагает, чаще протирайте руки антисептиком.
Кроме того, опасность представляет педикулез и герпес. Впрочем, герпесом в той или иной форме заражено большинство людей, но если ваш организм ослаблен, то герпес не замедлит проявится. А вот в случае педикулеза, вши, если их много, могут случайно упасть с волос носителя и «прописаться» на новом месте. Особенно, если речь идет об автобусе или вагоне метро, набитом людьми. Единственная защита — головной убор, целиком закрывающий волосы.
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