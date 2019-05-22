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Пульмонологи назвали симптом развития рака во сне 

Вечерняя Москва + ещё 4 22 мая 2019
Фото: Вечерняя Москва
Эксперты из Европейского фонда Lung изучили состояние 19 тысяч человек и пришли к выводу, что у людей с обструктивным апноэ (остановка дыхательных движений во сне) онкология выявляется чаще, чем у тех, кто от данного недуга не страдает.
Тяжелая форма апноэ, по словам специалистов, свидетельствует о развитии биологии различных видов рака.
Традиционные симптомы недуга (сонливость, храп и остановка дыхания в ночное время) чаще встречаются у мужчин.
Тем не менее, существуют и иные, менее известные — усталость, бессонница, депрессивное состояние и утренние головные боли.
Эти проявления больше свойственны женщинам, у которых риск развития злокачественных опухолей оказывается выше, чем у представителей сильного пола, страдающих от апноэ. Об этом пишет MedicalXpress.
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