Чем опасна ринорея

Ринореей называют затяжной ринит (насморк), то есть такой, который длится дольше двух недель. Кроме того, так именует и выделения из носа.

Считается, что насморк лечить необязательно. Некоторые верят, что лечение насморка только усугубит его. Однако, если спустя две недели вы все еще не можете обойтись без платка, то это повод насторожиться. А головная боль и неприятные ощущения в области скул и лба — повод обратиться к отоларингологу.

Затянувшийся ринит может дать осложнения в виде синусита — воспаления носовых пазух. Воспаление верхнечелюстной пазухи называют гайморитом, лобной пазухи — фронтитом, решетчатой — этмоидитом, а клиновидной — сфеноидитом.

В свою очередь, синусит может спровоцировать острый отит. А у детей — вызвать появление аденоидов.

Симптомы синусита:

гнойные жёлто-зелёные выделения;

непроходящая заложенность носа;

постоянная головная боль;

гнусавый голос;

высокая температура.

Поэтому не стоит игнорировать первые признаки ринита.

Промывание носа, много жидкости, домашний режим, средства для ссужения сосудов — меры, которые нужно принять сразу. Однако не забывайте, что пользоваться каплями можно не дольше недели, затем следует сделать паузу.