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Диетологи рассказали, чем может быть вреден пост 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Главный внештатный диетолог Минздрава России академик Виктор Тутельян заявил о том, что всем людям, которые соблюдают Великий пост, необходимо принимать витамины. Особенно, на это стоит обратить внимание пенсионерам.
Диетолог сообщил, что ежедневно человеческий организм должен получать 150-170 химических соединений-микронутриентов. Дефицит необходимых веществ может привести к проблемам со здоровьем.
Чаще всего в Великий пост людям не хватает белка из-за запрета на продукты животного происхождения — мяса, рыбы и молочных продуктов. В таком случае стоит подумать о замене источника белка и начать употреблять фасоль и другие бобовые.
Болезни и лекарства , Минздрав РФ
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