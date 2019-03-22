Диетологи рассказали, чем может быть вреден пост

Главный внештатный диетолог Минздрава России академик Виктор Тутельян заявил о том, что всем людям, которые соблюдают Великий пост, необходимо принимать витамины. Особенно, на это стоит обратить внимание пенсионерам.

Диетолог сообщил, что ежедневно человеческий организм должен получать 150-170 химических соединений-микронутриентов. Дефицит необходимых веществ может привести к проблемам со здоровьем.

Чаще всего в Великий пост людям не хватает белка из-за запрета на продукты животного происхождения — мяса, рыбы и молочных продуктов. В таком случае стоит подумать о замене источника белка и начать употреблять фасоль и другие бобовые.