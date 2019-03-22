Аварийное вождение может быть следствием заболеваний печени

К таким выводам пришли российские ученые во главе с главным гепатологом Минздрава Московской области, Павлом Олеговичем Богомоловым [1].

Недавние исследования подтвердили, что на качество вождения автомобиля может влиять состояние печени.

Печень — главный аудитор организма: каждую секунду в ней происходит более двух миллионов биохимических реакций. То есть все, с чем сталкивается организм, — окружающая среда, продукты питания, лекарства, инфекции, многочисленные токсины должны проходить печеночный контроль.

Одним из наиболее токсичных соединением может считаться аммиак, который присутствует в организме человека. Если печень не справляется с утилизацией аммиака, его уровень в крови повышается. Даже при незначительном повышении уровня аммиака развиваются такие симптомы как сонливость, общая слабость, нарушение концентрации внимания, замедление скорости реакции. В результате при данных симптомах может ухудшаться качество вождения автомобиля.

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В исследовании принимали участие 60 мужчин, в возрасте от 22 до 45 лет. На подготовительном этапе у всех участников были выявлены различные заболевания печени на ранних стадиях, протекавшие бессимптомно. Кроме того, все участники были автомобилистами со стажем не менее 3-х лет и опытом ДТП — каждый испытуемый часто получал штрафы и был виновником как минимум одного дорожно-транспортного происшествия за последние 3 года.

Тестирование участников продемонстрировало сниженную скорость реакции и концентрацию внимания. Дальнейшие исследования, включавшие биохимические анализы крови, выявили повышенное содержание уровня аммиака в крови, причиной которой стало нарушение детоксикационной функции печени.

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По статистике, заболевания печени, которые могут приводит к нарушению детоксикационной функции и накоплению токсических соединений в крови выявляются в России у 37,7% населения на приеме у врачей [2]. Стоит ли лишить их водительских удостоверений? Разумеется нет, однако можно принять меры, обратиться к врачу и помочь печени.

Здоровый способ снизить количество штрафов

В рамках уже упомянутого исследования участникам назначили немецкий гепатопротектор Гепа-Мерц в гранулах, снижающий уровень токсичного аммиака, чтобы посмотреть, скажется ли детоксикация и улучшение работы важного органа на качестве вождения. Входящие в его состав естественные аминокислоты L‑орнитин и L-аспартат, как показали клинические исследования, способствуют очищению всего организма, восстановлению энергии клеток печени, что может быть необходимо для ее полноценного функционирования, и могут помочь привести в норму ключевые показатели «печеночных» анализов, включая АЛТ, АСТ и ГГТП.

Гепа-Мерц в гранулах — гепатопротектор с L‑орнитином и L-аспартатом, который способствует снижению уровня аммиака и улучшению функции печени путем восстановления энергии клеток и нормализации основных показателей ее работы (АЛТ, АСТ, ГГТП). Помимо очищения организма от токсинов и улучшения состояния печени, безрецептурный препарат Гепа-Мерц может помочь нормализовать обмен веществ, способствуя уменьшению чувства усталости, выработке инсулина и соматотропного гормона, улучшению белкового обмена. Препарат начинает действовать в течение 25 минут после приема. Длительность курса зависит от тяжести заболевания.

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В результате исследования у водителей было отмечено снижение уровня аммиака в крови. Контрольные тесты показали, что деятельность печени участников исследования нормализовалась, за счет чего значительно улучшилась и работа нервной системы (то есть: внимание, реакция, концентрация). Через год после исследования, проанализировав данные ГИБДД, было установлено, что участники не совершили ни одного ДТП.

В качестве одного из методов определения возможного повышения уровня аммиака в крови используется так называемый «Тест связи чисел», который выполняется для выявления печеночной энцефалопатии — состояния, которое возникает при нарушении работы печени и связано с повышением в крови внутреннего токсина — аммиака. Аммиак угнетает нервную систему и повреждает клетки печени. Чтобы проверить справляется ли печень со своей главной функцией очищения организма можно попробовать пройти этот тест в электронном виде на сайте тестпечени.рф . Но, безусловно, первым шагом на пути к лечению печени должен быть поход на прием к врачу.

[1] *П. О. Богомолов, А. О. Буеверов, О. В. Уварова, М. В. Мациевич, «Гипераммониемия у пациентов с заболеванием печени на доцирротической стадии: возможно ли это?», Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии, №5 2013.

[2] **Ивашкин В. Т., Драпкина О. М., Маев И. В., Трухманов А. С., Блинов Д. В., Пальгова Л. К., Цуканов В. В., Ушакова Т. И. «Распространенность неалкогольной жировой болезни печени у пациентов амбулаторно-поликлинической практики в Российской Федерации: результаты исследования DIREG 2».